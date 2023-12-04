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Общество ,  
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На Кубани американец умер в центре для нелегальных мигрантов

«Ъ»: приговоренный к выдворению из страны американец умер в Краснодарском крае
Фото: Никита Попов / РБК
Фото: Никита Попов / РБК

В центре временного содержания иностранцев в Гулькевичском районе Краснодарского края умер гражданин США Эрнест Гарри Митчелл, которого суд в Сочи постановил выдворить из России из-за нарушения правил въезда в страну, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источник. Также о гибели гражданина США пишет «РИА Новости» со ссылкой на источник.

Источник газеты в силовых структурах рассказал, что правоохранительные органы проводят проверку. По его словам, в ночь на 4 декабря в одном из помещений центра для иностранцев обнаружили тело 56-летнего Митчелла, по предварительным данным, он покончил с собой.

Материал дополняется.

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