В Индонезии начал извергаться вулкан Марапи. Видео

В результате извержения вулкана Марапи в Индонезии погибли 11 альпинистов

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В результате извержения вулкана Марапи на индонезийском острове Суматра погибли 11 альпинистов, трех нашли живыми, сообщил Reuters со ссылкой на представителя экстренных служб.

Еще 12 человек числятся пропавшими без вести, но их поиски пришлось приостановить из соображений безопасности.Всего в зоне извержения вулкана оказались 75 восходителей, 52 смогли эвакуироваться.

Вулкан Марапи извергся в воскресенье, выбросив столб пепла высотой более 3 км, пепел засыпал несколько деревень.