В латвийском Огре решили запретить салюты на Новый год в полночь по Москве

В регионе Латвии решили запретить салюты на Новый год в полночь по Москве

Авторы инициативы считают, что те, кто запускает салюты в Новый год по Москве, имеют взгляды, которые не совпадают с «ценностями большей части латвийского общества». Поэтому время запусков хотят ограничить по местному времени

Фото: Henadz Zhinkov / XinHua / Global Look Press

В Огрском муниципалитете Латвии рассматривают возможность разрешить запускать новогодние салюты только в период с 24:00 31 декабря по 1:00 1 января, сообщает Delfi со ссылкой на проект соответствующего документа.

В пояснительной записке к нему сказано, что некоторые жители запускают салюты уже в 23:00 31 декабря (соответствует полуночи по московскому времени), «что свидетельствует о взглядах определенных общественных групп, которые не совпадают с ценностями большей части латвийского общества».

Delfi отмечает, что тем, кто нарушает правила оборота пиротехнических изделий, в стране предусмотрены штрафы. Если это физические лица — то от €35 до €350 (примерно 3,4 тыс. руб. — 34 тыс. согласно курсу ЦБ на момент публикации), если юридические — до €1,4 тыс. (около 137 тыс.).

В этом году латвийские власти запретили проведение публичных мероприятий 9 мая, связанных с Днем Победы. Были разрешены только те мероприятия, что посвящены празднованию Дня Европы. 9 мая 1950 года было предложено начать интеграцию промышленности Западной Германии и Франции, в результате чего появился предшественник ЕС — Европейское объединение угля и стали (ЕОУС).

Как отмечал Delfi, среди целей, на которые был направлен запрет, было названо противодействие «ложному освещению исторических событий», поскольку Латвия воспринимает свое присутствие в составе СССР как «оккупацию» со стороны Советского Союза.

Комментируя инициативы Риги касательно праздника Дня Победы, представитель МИД России Мария Захарова говорила, что «латвийские правящие круги в угаре русофобии давно утратили нормы морали».