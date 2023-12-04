 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

В регионе Латвии решили запретить салюты на Новый год в полночь по Москве

В латвийском Огре решили запретить салюты на Новый год в полночь по Москве
Авторы инициативы считают, что те, кто запускает салюты в Новый год по Москве, имеют взгляды, которые не совпадают с «ценностями большей части латвийского общества». Поэтому время запусков хотят ограничить по местному времени
Фото: Henadz Zhinkov / XinHua / Global Look Press
Фото: Henadz Zhinkov / XinHua / Global Look Press

В Огрском муниципалитете Латвии рассматривают возможность разрешить запускать новогодние салюты только в период с 24:00 31 декабря по 1:00 1 января, сообщает Delfi со ссылкой на проект соответствующего документа.

В пояснительной записке к нему сказано, что некоторые жители запускают салюты уже в 23:00 31 декабря (соответствует полуночи по московскому времени), «что свидетельствует о взглядах определенных общественных групп, которые не совпадают с ценностями большей части латвийского общества».

Delfi отмечает, что тем, кто нарушает правила оборота пиротехнических изделий, в стране предусмотрены штрафы. Если это физические лица — то от €35 до €350 (примерно 3,4 тыс. руб. — 34 тыс. согласно курсу ЦБ на момент публикации), если юридические — до €1,4 тыс. (около 137 тыс.).

Экс-депутат Сейма Латвии получил 8,5 лет за шпионаж в пользу России
Политика
Янис Адамсонс

В этом году латвийские власти запретили проведение публичных мероприятий 9 мая, связанных с Днем Победы. Были разрешены только те мероприятия, что посвящены празднованию Дня Европы. 9 мая 1950 года было предложено начать интеграцию промышленности Западной Германии и Франции, в результате чего появился предшественник ЕС — Европейское объединение угля и стали (ЕОУС).

Как отмечал Delfi, среди целей, на которые был направлен запрет, было названо противодействие «ложному освещению исторических событий», поскольку Латвия воспринимает свое присутствие в составе СССР как «оккупацию» со стороны Советского Союза.

Комментируя инициативы Риги касательно праздника Дня Победы, представитель МИД России Мария Захарова говорила, что «латвийские правящие круги в угаре русофобии давно утратили нормы морали».

Программа развития РБК Pro Делегирование: как передавать задачи сотрудникам
Авторы
Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Латвия Новый год салюты
Материалы по теме
Президенты Литвы, Латвии и Польши не стали фотографироваться с Лукашенко
Политика
Лукашенко пожелал Латвии укреплять государство, не жертвуя отношениями
Политика
Латвия обвинила Россию в нарушении воздушного пространства
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 2 декабря
EUR ЦБ: 97,91 (+1,03) Инвестиции, 01 дек, 16:33 Курс доллара на 2 декабря
USD ЦБ: 89,76 (+1,18) Инвестиции, 01 дек, 16:33
Как провалить самую важную рабочую встречу по видеосвязи РБК и SberJazz, 00:50
Трактор, лопаты и мемы. Как прошли матчи РПЛ во время снегопада Спорт, 00:30
Почти половина украинцев выступили за переговоры с Россией Политика, 00:28
10 вариантов квартир с французскими балконами РБК и ПИК, 00:15
В регионе Латвии решили запретить салюты на Новый год в полночь по Москве Общество, 00:15
На востоке Москвы загорелся завод специализированных автомобилей Общество, 00:02
Wildberries рассказал о первых осужденных за хищение ₽385 млн Технологии и медиа, 00:01
РБК Диалоги с Александром Волошиным
Власть и бизнес. Новые правила
Подробнее
Эксперты оценили уровень потерь ВВП России из-за дефицита кадров Экономика, 00:01
Стиль, комфорт и обзор 540°: что умеет автомобиль Jaecoo J7 РБК и Jaecoo, 03 дек, 23:55
В Николаевской области прозвучали взрывы Политика, 03 дек, 23:45
Индия согласилась вывести свои войска с Мальдивских островов Политика, 03 дек, 23:34
Как продавать сразу на всех маркетплейсах из одного кабинета РБК и Точка, 03 дек, 23:29
Подоляк заявил, что Украина не сможет достичь военного паритета с Россией Политика, 03 дек, 23:21
В Дагестане призвали изменить воспитание детей после драки девочек Общество, 03 дек, 23:17