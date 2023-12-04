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Приставы взыскали со счетов структуры МЧС ₽45 млн по иску «Ростеха»

Судебные приставы списали по исполнительному листу со счетов структуры МЧС 45,5 млн руб. за выполненный «дочкой» «Ростеха» НИОКР для «Безопасного города». Министерство отказывалось оплачивать последний этап работы
Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС
Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

В ноябре судебные приставы списали по исполнительному листу со счетов ФКУ Центральная база измерительной техники МЧС России 45 млн руб. за выполненный дочерней структурой «Ростеха» НИОКР по модернизации системы «Безопасный город», стоимость работ не была оплачена министерством. Об этом РБК сообщил источник в госструктурах, информацию подтвердил другой источник, знакомый с ходом судебного разбирательства между МЧС и головным исполнителем НИОКР Национальным центром информатизации (НЦИ), принадлежит «Ростеху».

Решении о взыскании долга принял Арбитражный суд города Москвы еще в июне (копия решения есть у РБК), его обоснованность подтвердил Девятый арбитражный апелляционный суд.

Суд вынес решение, в котором указано, что пятый этап был принят комиссией, назначенной МЧС, и «входившие в состав приемочной комиссии сотрудники заказывающего подразделения департамента образовательной и научно-технической деятельности МЧС России голосовали за признание результата этапа пяти работ надлежащим», поэтому он подлежит оплате.

В решении суда отмечено, что заказчик акт выполненных работ не подписал, но при этом не направил в адрес исполнителя ни мотивированного отказа от приемки работ, ни проекта двустороннего акта с перечнем необходимых доработок.

Суд также обратил внимание на то, что доля заключительного этапа в общем объеме работ занимала менее 10%, остальные этапы были приняты и оплачены МЧС без замечаний.

«Средства по исполнительным листам уже взысканы, — рассказал источник, знакомый с ходом судебного разбирательства. — Однако МЧС планирует обжаловать решение в кассационном суде».

В НЦИ, который выступал непосредственным исполнителем работ, подтвердили факт подачи иска, от других комментариев отказались. В Ростехе сообщили, что имел место «обычный гражданско-правовой спор, который суд разрешил в пользу компании-разработчика».

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РБК направил запрос в пресс-службу МЧС.

В решении Арбитражного суда говорится, что предусматривалась разработка единых стандартов, технических требований и прогнозно-аналитических решений для аппаратно-программного комплекса «Безопасный город». В рамках работ, в частности, был создан испытательный стенд аппаратно-программного комплекса, который «позволяет моделировать сценарии реагирования на различные угрозы, в том числе лесные пожары, наводнения, разлив нефти», говорится на сайте холдинга «Росэлектроника», куда входит НЦИ.

«При обнаружении вероятности возникновения угрозы происходит автоматическая генерация сценариев реагирования. Они позволяют всем службам грамотно распределить силы и средства для обеспечения безопасности граждан. Например, рассчитать количество пожарных расчетов, койко-мест, пунктов эвакуации», — рассказывала в мае 2022 года компания-разработчик.

Научные исследования и опытно-конструкторские работы общей стоимостью свыше 670 млн руб. были разбиты на пять этапов, говорится в решении арбитража. Результаты последнего, пятого, этапа были приняты приемочной комиссией МЧС, о чем свидетельствует акт сдачи-приемки научно-технической продукции, но оплачены не были. Сумма долга составила 45,5 млн руб.

Результаты экспертизы легли в основу проверки Главной военной прокуратуры, о которой сообщал РБК. По информации источников, надзорное ведомство обнаружило признаки мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК) при реализации НИОКР. Объем возможного ущерба оценивается в 620 млн руб.

Кто делал экспертизу НИОКР

Экспертом по запросу МЧС выступал бизнесмен Алексей Бабанин, экспертизы которого неоднократно ложились в основу обвинений по резонансным уголовным делам в сфере информационных технологий.

В базе данных СПАРК отмечено, что Бабанин является руководителем и учредителем компании ООО «Цифровая экспертиза, консультации, исследования» (ЦЭКИ).

В январе представитель НЦИ говорил журналистам, что в соответствии с контрактом между НЦИ и МЧС акт сдачи-приемки научно-технической продукции «подтверждает факт выполнения работ и является основанием для подписания акта выполненных работ и проведения оплаты».

Тогда же представитель «Ростеха» заявлял, что госкорпорация рассчитывает на досудебное урегулирование спора во взаимодействии с МЧС.

Источник сообщил, что спор между МЧС и дочерней структурой «Ростеха» возник после прихода в министерство нового руководства. В мае прошлого года президент назначил нового главу МЧС Александра Куренкова. В июне на должность советника министра пришел Даниил Мартынов, бывший заместитель главы управления Росгвардии по Чечне. Также были произведены перестановки ключевых сотрудников, отвечавших в ведомстве за цифровизацию.

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Дмитрий Серков Дмитрий Серков
"Безопасный город" НИОКР Арбитражный суд МЧС
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