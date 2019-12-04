США связали обвинение россиян с обсуждением турбины для «Приразломной»

Единственный добычной проект в Арктике

Накануне РБК писал, что на Приразломном месторождении на шельфе Печорского моря работает единственная в России добывающая платформа в Арктике — «Приразломная». Турбины Vectra 40G производит техасская компания Dresser-Rand (с 2014 года входит в группу немецкой Siemens). В 2008 году Dresser-Rand поставляла оборудование Vectra 40G для строившейся тогда «Приразломной».

Согласно иску, в ноябре 2018 года «Компания Б» послала Никитину и Черемухину электронное письмо, в котором напоминала о контракте на поставку и предупреждала, что «понесет существенные финансовые потери», если товар не будет доставлен вовремя.

Один из фигурантов дела, глава итальянской компании GVA International Oil and Gas Services (GVA) Габриэле Виллоне, в мае 2019 года упомянул в переписке с американским агентом под прикрытием (фигуранты думали, что это представитель компании-производителя) о «связанной с Россией компании ROSNEF», следует из текста иска.

Но в «Роснефти» РБК заявили, что компания не имеет никакого отношения к обстоятельствам данного дела и никогда не приобретала такое оборудование.

«В связи с распространяемой информацией о якобы причастности ПАО «НК «Роснефть» к делу, связанному с арестом в США лиц, обвиняемых в попытке приобретения санкционного оборудования, компания заявляет следующее:

ПАО «НК «Роснефть» не имеет никакого отношения к обстоятельствам данного дела и никогда не приобретала такое оборудование. Попытка СМИ связать компанию с данным делом является провокацией, имеющей целью нанесение ущерба ПАО «НК «Роснефть» и ее акционерам. Распространение заведомо ложной информации повлечет за собой юридическую ответственность», — заявила РБК пресс-служба «Роснефти».

Турбина для «сахарного завода»

По версии обвинения, фигуранты попытались против России купить турбину для «контролируемой российскими властями» компании. Россияне обратились к итальянцам, которые прибегли к услугам американской компании World Mining and Oil Supply (WMO) — та должна была купить оборудование и передать его за границу. Согласно иску, «КС-Инжиниринг» сознательно прописала в соглашении о покупке турбины ложную информацию — что оборудование будет использоваться на Мордовском сахарном заводе. Прокуратура США считает, что турбину хотели использовать на шельфе в Арктике, что запрещено действующими с 2014 года санкциями.

Санкционное подразделение Минфина США OFAC разъясняло, что запреты не распространяются на горизонтальное бурение, начинающееся с суши и распространяющееся на арктический шельф. Но в обвинительном акте проект, для которого якобы предназначалась турбина, описан одновременно и как арктический шельфовый, и как глубоководный (то есть подпадает под санкции по двум критериям).

Арестованные не признали вину

Обвинительный акт против россиян был подготовлен в сентябре 2019 года, но хранился в секрете, потому что «публикация могла бы скомпрометировать текущее уголовное расследование», следует из материалов суда, которые есть в распоряжении РБК. Суд выписал ордер на арест Олега Никитина 12 сентября. В соответствии с ордерами обвиняемые Дали Багру (гражданин США), Виллоне (Италия) и Никитин были арестованы (россиянин приехал в США, чтобы завершить сделку). Все трое предстали перед судом штата Джорджия и отказались признавать себя виновными.

«Правительство США считает, что остающиеся на свободе обвиняемые Капарини [гражданин Италии] и Черемухин, скорее всего, продолжат скрываться от правосудия». США объявили их в розыск по линии НАТО, следует из материалов суда.

На сайте компании «КС-Инжиниринг» говорится, что компания является эксклюзивным представителем иностранных компаний Putsch GmbH&Co, CPM Europe BV, ThyssenKrupp AG и Marcegaglia Group. Антон Черемухин указан как руководитель отдела жомосушильного комплекса.