На Камчатке СК начал проверку по факту нападения собак на ребенка

На Камчатке СК начал проверку по факту нападения собак на ребенка

Следственные органы начали доследованную проверку в связи с сообщениями о нападении стаи бродячих собак на ребенка. Об этом сообщает пресс-служба следственного комитета СКР по Камчатскому краю.

События, о которых идет речь, произошли 28 ноября в городе Вилючинске. По результатам проверки ведомство обещает принять процессуально решение. Будет дана надлежащая юридическая оценка действиям лиц, ответственных за организацию отлов бродячих животных в городе.

О нападении бродячих собак на 11-летнюю школьницу сообщало агентство «Кам 24». События попали на видео. На кадрах на заднем можно разглядеть, как ребенок убегает от собак, но безуспешно. Те сбивают ее с ног, а затем волочат по земле. Помогли ребенку проходившие мимо женщины.уточняет агентство. По словам матери ребенка, тяжелых повреждений у девочки нет, спасла ее толстая зимняя куртка.