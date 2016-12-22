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Все вокзалы Москвы решили проверить после сообщений об угрозе взрыва
Общество, 20:06
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Все вокзалы Москвы решили проверить после сообщений об угрозе взрыва
Кинологи проверяют девять московских вокзалов после анонимного сообщения об угрозе взрыва. Звонки поступили из-за рубежа
Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС

Из зданий всех московских вокзалов эвакуируют людей после поступления анонимного сообщения об угрозе взрыва. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на осведомленный источник.

По его данным, поступило сообщение о «минировании» Киевского, Ленинградского, Ярославского, Курского, Белорусского, Рижского, Савеловского, Павелецкого и Казанского вокзалов. Информация проверяется, но в целях безопасности идет эвакуация.

Источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что кинологи проверяют все девять вокзалов. По данным источника «РИА Новости», на движении поездов дальнего и пригородного сообщения эта информация не сказалась. По данным источника агентства в экстренных службах, все анонимные звонки о «минировании» вокзалов поступили из-за рубежа.

В пресс-службе РЖД РБК сообщили, что на Киевском и Курском вокзалах проводятся проверочные мероприятия с связи с анонимными сообщениями о возможных нарушениях режима безопасности.

«Напомним, решение об эвакуации пассажиров и сотрудников вокзалов либо о проведении проверочных мероприятий без закрытия здания вокзала принимают представили силовых органов. Курский и Киевский вокзалы, несмотря на проверочные мероприятия, работают в штатном режиме, движение поездов осуществляется согласно расписанию», — сообщили в РЖД.

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Днем 28 ноября несколько тысяч человек были эвакуированы из более чем десяти торговых центров столицы из-за сообщений об угрозе взрыва. В частности, «Европейский», «Капитолий», «Атриум», «Горбушкин двор», «Мегаполис», «Цветной», «Звездочка», «Город» и «Вива». Информация о «минировании» оказалась ложной. По версии ФСБ, всплеск активности телефонных террористов связан с обострением отношений между Россией и Украиной. Силовики придерживаются версии о том, что звонки посредством IP-телефонии поступали с территории Украины.

Авторы: Константин Ткаченко, Валерий Романов.
Теги: вокзалы , Москва , эвакуация
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