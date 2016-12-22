Все вокзалы Москвы решили проверить после сообщений об угрозе взрыва

Из зданий всех московских вокзалов эвакуируют людей после поступления анонимного сообщения об угрозе взрыва. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на осведомленный источник.
По его данным, поступило сообщение о «минировании» Киевского, Ленинградского, Ярославского, Курского, Белорусского, Рижского, Савеловского, Павелецкого и Казанского вокзалов. Информация проверяется, но в целях безопасности идет эвакуация.
Источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что кинологи проверяют все девять вокзалов. По данным источника «РИА Новости», на движении поездов дальнего и пригородного сообщения эта информация не сказалась. По данным источника агентства в экстренных службах, все анонимные звонки о «минировании» вокзалов поступили из-за рубежа.
В пресс-службе РЖД РБК сообщили, что на Киевском и Курском вокзалах проводятся проверочные мероприятия с связи с анонимными сообщениями о возможных нарушениях режима безопасности.
«Напомним, решение об эвакуации пассажиров и сотрудников вокзалов либо о проведении проверочных мероприятий без закрытия здания вокзала принимают представили силовых органов. Курский и Киевский вокзалы, несмотря на проверочные мероприятия, работают в штатном режиме, движение поездов осуществляется согласно расписанию», — сообщили в РЖД.
Днем 28 ноября несколько тысяч человек были эвакуированы из более чем десяти торговых центров столицы из-за сообщений об угрозе взрыва. В частности, «Европейский», «Капитолий», «Атриум», «Горбушкин двор», «Мегаполис», «Цветной», «Звездочка», «Город» и «Вива». Информация о «минировании» оказалась ложной. По версии ФСБ, всплеск активности телефонных террористов связан с обострением отношений между Россией и Украиной. Силовики придерживаются версии о том, что звонки посредством IP-телефонии поступали с территории Украины.