Euromonitor назвала самые популярные у туристов направления за 2018 год

Рейтинг возглавили Гонконг, который в этом году посетили почти 30 млн туристов, Бангкок c 23,6 млн путешественников и Лондон, принявший 20,7 млн человек

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Британская компания Euromonitor International, которая специализируется на аналитических исследованиях, составила список наиболее популярных туристических направлений 2018 года. По данным исследования, приведенного Bloomberg, первое место занимает китайский Гонконг: в текущем году его посетили почти 30 млн туристов (плюс 7% по сравнению с 2017-м). Второе место у столицы Таиланда Бангкока — в этот город приезжали 23,6 млн путешественников (плюс 5,5%). Тройку замыкает столица Великобритании Лондон с 20,7 млн туристов (плюс 4,5%). По сравнению с прошлым годом тройка лидеров не изменилась.

Четвертое место у Сингапура, который посетили 18,5 млн туристов (плюс 5,3%), пятое — у китайского Макао с 18,9 млн человек (плюс 9,3%). В десятку также вошли Париж (18,8 млн туристов, плюс 6,5%), Дубай (16,6 млн — плюс 5,5%), Нью-Йорк (13,5 млн — плюс 3,1%), столица Малайзии Куала-Лумпур (13,4 млн — плюс 4,6%) и китайский Шэньчжэнь (12,4 млн — плюс 3%).

Euromonitor также представила перечень городов, которые в этом году стали пользоваться большей популярностью по сравнению с 2017-м и увеличили турпоток. Первое место занял Иерусалим (плюс 37,5% по сравнению с 2017 годом), второе, третье и четвертое — за индийскими городами Ченнаи (плюс 30,4%), Агра (плюс 24,3%) и Дели (плюс 23,1%). Пятерку замыкает город Пунта-Кана в Доминиканской Республике (рост на 19,3%).

Практически не выросло число туристов, которые в 2018 году посетили столицу Аргентины Буэнос-Айрес и столицу Катара Доху (плюс 0,5% каждая). При этом Майами, Лас-Вегас и столица Китая Пекин перестали пользоваться спросом у туристов (минус 0,1–4% соответственно).

Кроме того, из рейтинга выбыли города Джерба и Сус в Тунисе, а также египетский Шарм-эш-Шейх «из-за террористических нападений и последующего падения спроса» у туристов. При этом эксперты Euromonitor считают, что в будущем столица Египта Каир может стать более привлекательным туристическим направлением.

Всего в текущем году в туристические поездки отправлялись 1,4 млрд человек, этот показатель вырос на 5% по сравнению с прошлым годом. Высокий рост туристической посещаемости в период с 2012 по 2017 год показали японские города Осака и Чиба (плюс 43 и 35% соответственно), Дели и Мумбаи в среднем увеличили турпотоки на 20%. Консультант по туризму Euromonitor Воутер Гиртс подчеркнул, что азиатские страны занимают 41 позицию в рейтинге, что демонстрирует интерес туристов к поездкам в этот регион.

Туристическим центром Европы в 2018 году по версии World Travel Awards назван Порту. Euromonitor отмечает, что в этом году турпоток в этот португальский город вырос на 7% и он занимает 42-е место в рейтинге самых популярных направлений.