На Кубани часть гостиниц не стала взимать с туристов курортный сбор

Власти Краснодарского края отчитались о перевыполнении плана по курортному сбору. Но его взимают с отдыхающих только часть гостиниц и пансионатов. Лишь треть туристов оплатили сбор, оценивает эксперт

Фото: Алексей Зотов / ТАСС

Спорные цифры

За два с лишним месяца действия курортного сбора в Краснодарском крае было собрано 82 млн руб., объявил на этой неделе губернатор Вениамин Кондратьев. Это превысило ожидания чиновников, которые планировали собрать лишь 70 млн руб. На Кубани эксперимент стартовал 16 июля, как только завершился чемпионат мира по футболу, и распространился на восемь территорий: Сочи, Анапу, Геленджик, Горячий Ключ и четыре поселения Туапсинского района (Новомихайловское, Джугбское, Небугское и Шепсинское). Отдыхающий на этих курортах дополнительно платит в день 10 руб.

Для чего нужен курортный сбор В качестве эксперимента курортный сбор может взиматься в 2018–2021 годах в четырех регионах: помимо Кубани это Алтай, Ставрополье и Крым. Средства, которые отдыхающие платят за пользование курортной инфраструктурой, идут на развитие курортов. Каждый регион вправе определить, на каком именно курорте он будет установлен и в каком размере. Федеральным законом ограничен его максимальный размер: 50 руб. в сутки с человека в 2018 году, 100 руб. — в следующие три года. На федеральном уровне определены и категории льготников, освобождающиеся от уплаты сбора: несовершеннолетние, студенты, пенсионеры, инвалиды, другие льготники, а также все жители Краснодарского края. ​В двух регионах эксперимент начался в мае этого года. На Алтае он затронул лишь курорт Белокуриха (30 руб. в день), на Ставрополье — города Ессентуки, Железноводск, Кисловодск и Пятигорск (50 руб. в день). Власти Крыма перенесли введение курортного сбора на май 2019 года.

С середины июля по сентябрь курорты Краснодарского края, где действует курортный сбор, посетили 2 млн туристов, из них порядка 40% воспользовались льготой, указано на сайте местного министерства курортов, туризма и олимпийского наследия. Получается, что сбор оплатили около 1,2 млн человек.

На прошедшем в понедельник в Министерстве по делам Северного Кавказа (это ведомство курирует эксперимент) заседании межведомственной группы по курортному сбору были озвучены другие цифры. Плательщиками сбора на Кубани стали лишь 642,3 тыс. человек, сообщили РБК в пресс-службе Минкавказа. Эти цифры вызвали вопросы у участников заседания, писал отраслевой портал Tourdom. Заявленный турпоток может быть ниже реального, считает присутствовавший на совещании вице-президент «Опоры России» Алексей Кожевников. Он напоминает, что в 2017 году Краснодарский край посетили 16 млн человек. План на 2018 год — 16,2 млн, указано в последнем докладе министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края.

Вызвало вопросы и число гостиниц, санаториев, пансионатов и других коллективных средств размещения, которые взимают курортный сбор. В реестре операторов курортного сбора пока значатся 2672 юрлица и индивидуальных предпринимателя, оказывающих услуги средств размещения. Но только в одном Сочи на конец августа насчитывалось более 2,4 тыс. объектов размещения, прошедших обязательную классификацию, свидетельствует информация на сайте городской администрации. В Анапе обязательную классификацию по состоянию на 1 января 2018 года прошли 1015 средств коллективного размещения, из них 789 являются гостиницами. Во всем Краснодарском крае с учетом территорий, не затронутых экспериментом, на декабрь 2017 года было 5,7 тыс. средств коллективного размещения, прошедших обязательную классификацию, сообщает в своем отчете местное министерство.

Представители Краснодарского края на совещании в Минкавказе не смогли прокомментировать разницу в цифрах, указывает Кожевников. «Но мы понимаем, что заявленные цифры некорректны, начиная от турпотока и заканчивая тем, сколько средств коллективного размещения принимают участие в эксперименте», — категоричен вице-президент «Опоры России».

Реестр операторов курортного сбора в Краснодарском крае «еще корректируется с учетом вновь поданных заявок», отмечают в пресс-службе Минкавказа. В министерстве курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края пообещали ответить на запрос РБК в «установленные федеральным законом сроки».

«Мы их штрафуем»

Не все отели взимают с отдыхающих курортный сбор, признает гендиректор сочинского санатория «Знание» Дмитрий Богданов. ​Он объясняет это тем, что «масштабы эксперимента колоссальные, и ресурсы, которые есть у муниципальных властей, не позволяют охватить все это за несколько месяцев». По оценке Богданова, в июле—сентябре курортный сбор заплатили около 30% гостей Краснодарского края.

Среди отелей есть отказники, но их немного, возражает начальник управления курортов и рекреационных ресурсов администрации Сочи Сергей Доморат. По его словам, в первый месяц эксперимента в Сочи от перечисления сбора отказались 224 гостиницы, то есть около 10% от общего числа объектов размещения. «Отказываются, потому что думают, что им за это ничего не будет. После того как мы их штрафуем, взымают», — констатирует Доморат. В соответствии с законом Краснодарского края от 27 ноября 2017 года, на оператора курортного сбора может быть наложен штраф от 5 тыс. до 15 тыс. руб.

Бизнес выступал против введения курортного сбора в том числе из-за возможного увеличения теневого сектора, напоминает Кожевников. На первом этапе эксперимента администрирование курортного сбора переложили на плечи бизнеса, и это привело лишь к увеличению документооборота гостиниц и необходимости нанимать дополнительный персонал, сетует эксперт.