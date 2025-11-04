Стали известны дата и место прощания с режиссером Геральдом Бежановым

Прощание с кинорежиссером и сценаристом Геральдом Бежановым состоится 5 ноября в Большом ритуальном зале Троекуровского кладбища, на котором будет похоронен, сообщили в Союзе кинематографистов России.

«Прощание с Г.С. Бежановым состоится в среду... в 13:30», — говорится в сообщении.

Геральд Бежанов — уроженец Тбилиси, советский и российский режиссер, продюсер и сценарист, заслуженный деятель искусств РСФСР. Он скончался 30 октября в Москве в возрасте 85 лет. В кино дебютировал как актер, исполнив роль в фильме «В Москве проездом». Как режиссер стал широко известен в 1985 году, после выхода на экраны комедии с Ириной Муравьевой в главной роли — «Самая обаятельная и привлекательная». Картину посмотрели почти 45 млн зрителей.

В числе других режиссерских работ Бежанова — «Срочный вызов», «Витя Глушаков — друг апачей», «Где находится нофелет?», он также участвовал в создании кинопритчи Сергея Параджанова «Цвет граната».