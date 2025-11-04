 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Блогера-миллионника Гасанова повторно объявили в розыск

Фото: МВД России
Фото: МВД России

Блогер Гусейн Гасанов вновь объявлен в розыск, сообщает ТАСС со ссылкой на базу розыска МВД. Причиной может быть новое уголовное дело, сказал источник агентства.

РБК направил запрос в МВД, обратился за комментарием к Гасанову и его представителю.

Весной суд в Москве заочно арестовал Гасанова в рамках дела о легализации преступных доходов в особо крупном размере (ч. 4 ст. 174 УК), по этой статье грозит лишение свободы на срок до семи лет. По данным следствия, Гасанова уличили в неуплате налогов на 170 млн руб. в 2019–2021 годах.

Также блогер был объявлен в международный розыск.

В прошлом году налоговая инспекция Москвы подала иск против Гасанова, ФНС намеревалась взыскать с блогера имущество за его долги на 112 млн руб. Позднее он погасил задолженность, и арбитражный суд прекратил производство.

Гасанов — видеоблогер-миллионник, бизнес-коуч, он продвигал разработанный им курс «Мышление миллионера», в рамках которого обещал обучить подписчиков «честным способам заработка».

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

WP назвала особенности «Посейдона»

Владельца бота для пробива Userbox задержали в Москве

Журналист узнал, о чем Трамп говорил с Обамой на похорона

Euractiv узнал, в какой срок НАТО окажется на Украине в случае конфликта

Ученые узнали о способности прививки от COVID продлевать жизнь при раке

WP оценила размер американской военной группировки у берегов Венесуэлы
Авторы
Теги
Анастасия Лежепекова
блогеры отмывание денег Гусейн Гасанов уголовное дело розыск
Материалы по теме
Основательницу «Медузы» Галину Тимченко объявили в международный розыск
Политика
Бросившего младенца в снег блогера повторно объявили в розыск
Общество
Обвиненную в отмывании денег блогера Лизу Миллер признали банкротом
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 1 ноября
EUR ЦБ: 93,39 (0) Инвестиции, 31 окт, 22:49 Курс доллара на 1 ноября
USD ЦБ: 80,98 (+0,47) Инвестиции, 31 окт, 22:49
Умер бывший формальный лидер Северной Кореи Ким Ён Нам Политика, 13:38
Китай назвал США четыре красных линии для сохранения торгового перемирия Политика, 13:35
Истина в стекле: как выбрать винные бокалы РБК и СберПервый, 13:33
Сын Плющенко рассказал о своем состоянии после вызова скорой Спорт, 13:31
Покупатель активов ЛУКОЙЛа пообещал не возвращать их при снятии санкций Бизнес, 13:19
Экс-глава «Укрэнерго» заявил о страхе Киева из-за отключений света зимой Политика, 13:19
Как Китай перепридумал свою экономику РБК и ВТБ, 13:17
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Силуанов заявил, что Россия и Китай почти перешли на расчеты в нацвалютах Политика, 13:16
Блогера-миллионника Гасанова повторно объявили в розыск Общество, 13:07
Какой стиль отражает вашу личность. Тест РБК и ГАЛС, 12:52
Стало известно, когда США проведут плановое испытание МБР Minuteman III Политика, 12:51
Пашинян допустил, что возвращение армян в Карабах станет угрозой миру Политика, 12:50
Комментатор Генич заявил, что по Станковичу в «Спартаке» «вопрос решен» Спорт, 12:45
Поставки истребителей F-35 стали причиной скандала в Бельгии Политика, 12:40