Блогера-миллионника Гасанова повторно объявили в розыск
Блогер Гусейн Гасанов вновь объявлен в розыск, сообщает ТАСС со ссылкой на базу розыска МВД. Причиной может быть новое уголовное дело, сказал источник агентства.
РБК направил запрос в МВД, обратился за комментарием к Гасанову и его представителю.
Весной суд в Москве заочно арестовал Гасанова в рамках дела о легализации преступных доходов в особо крупном размере (ч. 4 ст. 174 УК), по этой статье грозит лишение свободы на срок до семи лет. По данным следствия, Гасанова уличили в неуплате налогов на 170 млн руб. в 2019–2021 годах.
Также блогер был объявлен в международный розыск.
В прошлом году налоговая инспекция Москвы подала иск против Гасанова, ФНС намеревалась взыскать с блогера имущество за его долги на 112 млн руб. Позднее он погасил задолженность, и арбитражный суд прекратил производство.
Гасанов — видеоблогер-миллионник, бизнес-коуч, он продвигал разработанный им курс «Мышление миллионера», в рамках которого обещал обучить подписчиков «честным способам заработка».
