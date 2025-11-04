 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Общественница Рудницкая признала вину по делу о торговле детьми

ТАСС: общественница Рудницкая признала вину по делу о торговле детьми
Фото: Николай Гынгазов / Global Look Press
Фото: Николай Гынгазов / Global Look Press

Клинический психолог и председатель общественной организации по защите семейных ценностей «Содружество семей, семей с детьми и социально незащищенных слоев населения» Ирина Рудницкая полностью признала вину по делу о торговле несовершеннолетними. Об этом со ссылкой на материалы дела сообщает ТАСС.

Из них следует, что Рудницкая, которая сейчас находится в СИЗО, раскаялась и выразила готовность сотрудничать со следствием. Она подробно рассказала о преступлении, совершенном более пяти лет назад, говорится в документах.

Вместе с тем Рудницкая считает, что следствие излишне настаивало на ее аресте, поскольку у судьи не было для этого повода.

На прошлой неделе суд в Москве избрал Рудницкой меру пресечения — она арестована до 22 ноября. Адвокат планирует обжаловать решение суда.

Общественнице было предъявлено обвинение по ст. 127.1 УК (торговля детьми), которая предусматривает до десяти лет лишения свободы и запрет заниматься определенными видами деятельности сроком до 15 лет. Вместе с Рудницкой по делу проходят еще двое обвиняемых, они также заключены под стражу.

По данным ТАСС, документально подтверждено, что у Рудницкой на иждивении 12 несовершеннолетних в возрасте от трех до 17 лет, в связи с чем защита просила избрать ей меру пресечения, не связанную с изоляцией от общества.

Авторы
Теги
Анастасия Лежепекова
торговля людьми Дети психологи опека уголовное дело
