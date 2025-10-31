ТАСС узнал об аресте общественницы Рудницкой по делу о торговле детьми

Столичный суд арестовал до 22 ноября председателя Межрегиональной общественной организации «Содружество семей, семей с детьми и социально незащищенных слоев населения», клинического психолога Ирину Рудницкую. Согласно материалам, оказавшимся в распоряжении ТАСС, женщину обвиняют в торговле несовершеннолетними.

По данным агентства, уголовное дело против Рудницкой и еще одного фигуранта было возбуждено в конце августа. Из документов следует, что на иждивении у обвиняемой, проживающей в Истре, 12 детей в возрасте от трех до 17 лет.

Рудницкой вменяется ст. 127.1 Уголовного кодекса (торговля детьми), предусматривающая наказание вплоть до десяти лет лишения свободы и запрет заниматься определенными видами деятельности на срок до 15 лет.

Защита просила избрать для женщины меру пресечения, не связанную с изоляцией от общества, ссылаясь на наличие у нее малолетних детей. Однако прокуратура возразила, настаивая на аресте. Адвокат Рудницкой сообщил, что намерен обжаловать решение суда.

В мае прокуратура Приморья утвердила обвинительное заключение в отношении восьми сотрудников частной клиники по делу о торговле детьми.

По данным следствия, с 2018 по 2020 год медики оформили фиктивные документы с ложными сведениями о бесплодии покупателей и генетических родителей. Используя вспомогательные репродуктивные технологии под видом лечения, они организовали рождение и продажу 13 новорожденных, которых впоследствии незаконно вывезли за границу.

Общая сумма, полученная участниками схемы, составила около 53 млн руб. Им предъявлено обвинение по пункту «в» части 3 статьи 127.1 Уголовного кодекса (торговля несовершеннолетними с их незаконным вывозом за границу), предусматривающей до 15 лет лишения свободы.