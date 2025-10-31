 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

ТАСС узнал об аресте общественницы Рудницкой по делу о торговле детьми

ТАСС: общественницу Рудницкую арестовали по делу о торговле детьми

Столичный суд арестовал до 22 ноября председателя Межрегиональной общественной организации «Содружество семей, семей с детьми и социально незащищенных слоев населения», клинического психолога Ирину Рудницкую. Согласно материалам, оказавшимся в распоряжении ТАСС, женщину обвиняют в торговле несовершеннолетними.

По данным агентства, уголовное дело против Рудницкой и еще одного фигуранта было возбуждено в конце августа. Из документов следует, что на иждивении у обвиняемой, проживающей в Истре, 12 детей в возрасте от трех до 17 лет.

Рудницкой вменяется ст. 127.1 Уголовного кодекса (торговля детьми), предусматривающая наказание вплоть до десяти лет лишения свободы и запрет заниматься определенными видами деятельности на срок до 15 лет.

Защита просила избрать для женщины меру пресечения, не связанную с изоляцией от общества, ссылаясь на наличие у нее малолетних детей. Однако прокуратура возразила, настаивая на аресте. Адвокат Рудницкой сообщил, что намерен обжаловать решение суда.

Бастрыкин потребовал доклад после сообщений о продаже детей за рубеж
Общество
Александр Бастрыкин

В мае прокуратура Приморья утвердила обвинительное заключение в отношении восьми сотрудников частной клиники по делу о торговле детьми.

По данным следствия, с 2018 по 2020 год медики оформили фиктивные документы с ложными сведениями о бесплодии покупателей и генетических родителей. Используя вспомогательные репродуктивные технологии под видом лечения, они организовали рождение и продажу 13 новорожденных, которых впоследствии незаконно вывезли за границу.

Общая сумма, полученная участниками схемы, составила около 53 млн руб. Им предъявлено обвинение по пункту «в» части 3 статьи 127.1 Уголовного кодекса (торговля несовершеннолетними с их незаконным вывозом за границу), предусматривающей до 15 лет лишения свободы.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Силы ПВО сбили 170 украинских беспилотников над регионами России

Трамп поручил Министерству войны начать испытания ядерного оружия

Трамп заявил о принятии «выдающихся» решений на встрече с Си Цзиньпином

Си Цзиньпин заявил о готовности Китая и США «вместе процветать»

Задержан третий подозреваемый в ограблении Лувра

Обвинение запросило пожизненное всем фигурантам теракта на Крымском мосту
Авторы
Теги
Плугина Ирина
Москва суд продажа детей
Материалы по теме
Львова-Белова допустила полное прекращение усыновления детей иностранцами
Общество
Путин запретил усыновление детей гражданами стран, где можно менять пол
Политика
МИД предупредил россиян о рисках задержаний в США из-за «похищения детей»
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 31 октября
EUR ЦБ: 93,39 (+1,14) Инвестиции, 30 окт, 18:44 Курс доллара на 31 октября
USD ЦБ: 80,5 (+1,03) Инвестиции, 30 окт, 18:44
Власти зафиксировали расширение скрытой безработицыПодписка на РБК, 07:00
Си сообщил о готовности Китая ввести нулевые пошлины на товары из Африки Политика, 06:54
ТАСС узнал об аресте общественницы Рудницкой по делу о торговле детьми Общество, 06:25
Еще один российский аэропорт приостановил полеты Общество, 06:13
Замглавы «Дом.РФ» дал ориентир по параметрам IPO Финансы, 06:00
Глава банка «Дом.РФ» — РБК: «Мы не считаем, что окно закрыто»Подписка на РБК, 06:00
Губернатор сообщил об атаке на инфраструктуру под Владимиром Политика, 05:56
Прокачайте когнитивные способности
Тренируем мозг с интенсивом
Подробнее
В четырех районах Воронежской области уничтожили беспилотники Общество, 05:46
AP узнало, что Black Lives Matter заподозрили в растрате пожертвований Общество, 05:44
Welt рассказал о поражении Каллас в борьбе с фон дер Ляйен за власть Политика, 05:35
Генетики выяснили, представители каких народов чаще оказываются «совами» Общество, 05:00
Поужинать и не потерять партнеров: тест на китайский этикет РБК и ВТБ, 04:52
Трамп в разы сократил квоту на прием беженцев в США Политика, 04:42
Economist оценил, на сколько хватит средств Украине без финансирования ЕС Политика, 04:33