Общество
0

В Британии назвали непроходящий кашель потенциальным признаком рака

NHS: сохраняющийся три недели кашель может быть признаком рака
Фото: Rawcolor.Nl / Keystone Press Agency / Global Look Press
Фото: Rawcolor.Nl / Keystone Press Agency / Global Look Press

Кашель, сохраняющийся не менее трех недель, может быть признаком рака легких, предупредила Национальная служба здравоохранения (NHS) Великобритании в соцсети Х.

NHS перечислила несколько симптомов и посоветовала при обнаружении любого из них обратиться к врачу:

  • рецидивирующие инфекции дыхательных путей;
  • затянувшийся кашель, который со временем не облегчается, а лишь становится более выраженным;
  • частая одышка;
  • боль при кашле или дыхании;
  • кашель с кровью, кровохаркание;
  • постоянное чувство усталости;
  • внезапная потеря аппетита и снижение веса.

Там напомнили, что ноябрь — месяц повышения осведомленности о раке легких.

Ранее американские ученые узнали о способности вакцины от коронавируса (на основе мРНК) продлевать жизнь при раке, в том числе легких.

В мире растет количество случаев рака у людей, которые никогда не курили, сообщило в начале года Международное агентство по изучению рака (IARC). Одниой из причин такого роста может быть плохая экология. Исследователи также отмечают значительный рост заболеваемости раком легких среди женщин.

Анастасия Лежепекова
Здоровье онкология онкологическое заболевание симптомы рак
