В Британии назвали непроходящий кашель потенциальным признаком рака

NHS: сохраняющийся три недели кашель может быть признаком рака

Кашель, сохраняющийся не менее трех недель, может быть признаком рака легких, предупредила Национальная служба здравоохранения (NHS) Великобритании в соцсети Х.

NHS перечислила несколько симптомов и посоветовала при обнаружении любого из них обратиться к врачу:

рецидивирующие инфекции дыхательных путей;

затянувшийся кашель, который со временем не облегчается, а лишь становится более выраженным;

частая одышка;

боль при кашле или дыхании;

кашель с кровью, кровохаркание;

постоянное чувство усталости;

внезапная потеря аппетита и снижение веса.

Там напомнили, что ноябрь — месяц повышения осведомленности о раке легких.

Ранее американские ученые узнали о способности вакцины от коронавируса (на основе мРНК) продлевать жизнь при раке, в том числе легких.

В мире растет количество случаев рака у людей, которые никогда не курили, сообщило в начале года Международное агентство по изучению рака (IARC). Одниой из причин такого роста может быть плохая экология. Исследователи также отмечают значительный рост заболеваемости раком легких среди женщин.