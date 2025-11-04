В Британии назвали непроходящий кашель потенциальным признаком рака
Кашель, сохраняющийся не менее трех недель, может быть признаком рака легких, предупредила Национальная служба здравоохранения (NHS) Великобритании в соцсети Х.
NHS перечислила несколько симптомов и посоветовала при обнаружении любого из них обратиться к врачу:
- рецидивирующие инфекции дыхательных путей;
- затянувшийся кашель, который со временем не облегчается, а лишь становится более выраженным;
- частая одышка;
- боль при кашле или дыхании;
- кашель с кровью, кровохаркание;
- постоянное чувство усталости;
- внезапная потеря аппетита и снижение веса.
Там напомнили, что ноябрь — месяц повышения осведомленности о раке легких.
Ранее американские ученые узнали о способности вакцины от коронавируса (на основе мРНК) продлевать жизнь при раке, в том числе легких.
В мире растет количество случаев рака у людей, которые никогда не курили, сообщило в начале года Международное агентство по изучению рака (IARC). Одниой из причин такого роста может быть плохая экология. Исследователи также отмечают значительный рост заболеваемости раком легких среди женщин.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
WP назвала особенности «Посейдона»
Владельца бота для пробива Userbox задержали в Москве
Журналист узнал, о чем Трамп говорил с Обамой на похорона
Euractiv узнал, в какой срок НАТО окажется на Украине в случае конфликта
Ученые узнали о способности прививки от COVID продлевать жизнь при раке
WP оценила размер американской военной группировки у берегов Венесуэлы