Путин назвал неуместным благодушие при подготовке к отопительному сезону

Владимир Путин (Фото: Администрация Президента России)

Благодушие при подготовке к отопительному сезону неуместно, заявил президент Владимир Путин на совещании с членами правительства.

«Благодушие здесь точно неуместно, все, о чем вы говорили, надо жестко проводить в жизнь», — сказал он после доклада главы Минэнерго Сергея Цивилева, согласно которому все выглядит «своевременно и складно». В докладе министр подчеркнул, что энергосистема страны готова к прохождению пиковых зимних максимумов.

Путин также пообещал рассказать Цивилеву, как Виктор Черномырдин, будучи председателем правительства, рекомендовал Минэнерго готовиться к осенне-зимнему периоду.

Министр энергетики сообщил, что в преддверии зимы сформировано 23 тыс. аварийных бригад — 154 тыс. специалистов и 60 тыс. единиц спецтехники, а также 7,5 тыс. резервных источников питания. По плану идут ремонтные работы, на них в этом году выделили 2,2 трлн руб.

Материал дополняется