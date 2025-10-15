 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Путин назвал неуместным благодушие при подготовке к отопительному сезону

Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Администрация Президента России)

Благодушие при подготовке к отопительному сезону неуместно, заявил президент Владимир Путин на совещании с членами правительства.

«Благодушие здесь точно неуместно, все, о чем вы говорили, надо жестко проводить в жизнь», — сказал он после доклада главы Минэнерго Сергея Цивилева, согласно которому все выглядит «своевременно и складно». В докладе министр подчеркнул, что энергосистема страны готова к прохождению пиковых зимних максимумов.

Путин также пообещал рассказать Цивилеву, как Виктор Черномырдин, будучи председателем правительства, рекомендовал Минэнерго готовиться к осенне-зимнему периоду.

Министр энергетики сообщил, что в преддверии зимы сформировано 23 тыс. аварийных бригад — 154 тыс. специалистов и 60 тыс. единиц спецтехники, а также 7,5 тыс. резервных источников питания. По плану идут ремонтные работы, на них в этом году выделили 2,2 трлн руб.

Мэр Днепра призвал начать отопительный сезон на Украине «как можно позже»
Политика
Фото:ri4el / Shutterstock

Материал дополняется

Главное для большого бизнеса
СберПро Технологии

Открытые финансы и AI-агенты: как финтех меняет клиентский путь и бизнес-модели

СберПро Финансы

Как работают платформы ЦФА и какому бизнесу доступна эмиссия

СберПро Металлургия

Как AI используется в металлургии: экономический эффект и новые профессии

СберПро Главное

SberPro Tech 2025. IV конференция по цифровой трансформации бизнеса

СберПро Интересное

Дайджест глобальных технологических трендов

СберПро Технологии

Нечеловеческая сила. Как роботизация меняет российский бизнес

СберПро Кадры

Забота как работа. Почему наставничество — главный тренд развития сотрудников

СберПро Интересное

AI-этика в финансах: баланс между инновациями и ответственностью

СберПро Интересное

Миссия или метрики: что первично в управлении компанией?

СберПро MNC

Взаимный интерес. Как развивается экономическое сотрудничество России с Вьетнамом и Таиландом

Реклама, ПАО Сбербанк

Персоны
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 14 октября
EUR ЦБ: 93,92 (-0,13) Инвестиции, 14 окт, 09:57 Курс доллара на 14 октября
USD ЦБ: 80,85 (-0,34) Инвестиции, 14 окт, 09:57
Euractiv сообщил о первом «нет», сказанном главой ЕК администрации Трампа Политика, 20:56
Путин назвал неуместным благодушие при подготовке к отопительному сезону Политика, 20:43
Российский чемпион НХЛ выбыл на пять месяцев из-за травмы Спорт, 20:43
Мэр Бостона ответила на угрозу Трампа лишить город матчей ЧМ-2026 Спорт, 20:40
Германия выделит Украине €400 млн на дроны большой дальности Политика, 20:35
Apple представила новый и самый мощный iPad Pro Технологии и медиа, 20:34
Как «Рамштайн» собирал €3 млрд на закупки оружия для Украины Политика, 20:26
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 20 октября
Присоединиться
Почти на всей Украине ввели аварийные графики отключения света Политика, 20:22
Экономика сопротивления: потенциал Ирана для российского бизнеса РБК и РЭЦ, 20:18
Суд подтвердил взыскание с Тинькова 40 млн руб. в пользу Дерипаски Бизнес, 20:16
Мосбиржа в ноябре проведет делистинг расписок NanduQ (ранее QIWI) Инвестиции, 20:16
Новак заявил о планах России работать на нефтяных месторождениях в Сирии Политика, 20:00
Минфин сравнил трудноизвлекаемые запасы с куклой Лабубу Бизнес, 19:54
Белгородский мэр предупредил об ограничении работы уличного освещения Общество, 19:36