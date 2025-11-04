Два человека погибли в ДТП с микроавтобусом детской хоккейной команды
Микроавтобус с детской хоккейной командой попал в ДТП в Ростовской области. Погибли как минимум два человека из других автомобилей, дети не пострадали, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
Предварительно, хоккеисты были из Волгодонской команды. В результате аварии погибли водитель и пассажир легковой машины, пишет Donday.ru.
Госавтоинспекция Ростовской области сообщила, что вечером 3 ноября в Ростовской области произошло смертельное ДТП на автодороге «пос. Большая Мартыновка — пос. Красноармейский» Семикаракорского района.
Водитель автомобиля «Лада Гранта» 1970 года рождения выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автобусом «Ситрак», в котором находились 42 пассажира. В результате ДТП водитель автомобиля «Лада Гранта» погиб, говорится в сообщении.
