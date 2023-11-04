«Ъ» узнал детали дела подозреваемых в попытке подрыва РУДН

Подозреваемые в попытке подрыва общежития РУДН в Москве признали, что создавали самодельную взрывчатку, но отвергли обвинения в подготовке атаки на здание университета, назвав обсуждение этого в чате шуткой, пишет «Ъ»

Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Подозреваемых в попытке устроить взрыв в одном из зданий студенческого общежития Российского университета дружбы народов (РУДН) задержали 1 ноября, на допросе они частично признали свою вину, сообщает «Коммерсантъ».

По данным издания, в ходе обыска в гараже силовики обнаружили камуфляжную форму, береты и шевроны с нацистской символикой, патроны, а также набор химических веществ для изготовления самодельной бомбы.

В ходе предварительного следствия было установлено, что устроить подрыв в середине октября решил 16-летний учащийся колледжа «Синергия» Михаил для «устрашения населения» и «причинения имущественного ущерба». Он поделился своей идеей в закрытом чате в Telegram, ее поддержали 17-летний студент первого курса Российского технологического университета Артем и 15-летний восьмиклассник Дмитрий.

По данным следствия, последние должны были наблюдать за общежитием РУДН и студентами, которые в нем живут, а также найти место для закладки взрывчатки. Михаил, в свою очередь, должен был приобрести химические вещества и подготовить компоненты для ее изготовления.

На допросе фигуранты дела частично признали вину, утверждая, что действительно экспериментировали с самодельной взрывчаткой, но атаковать общежитие не собирались. Обсуждение взрыва в чате они назвали шуткой. Однако им предъявили обвинения по статье о подготовке к теракту.

Такие же заявления подозреваемые сделали в зале суда и ходатайствовали о мере пресечения, не связанной с лишением свободы. Несмотря на положительные характеристики, представленные из учебных заведений, суд 2 ноября отправил обвиняемых в СИЗО.

Пресс-служба московских судов общей юрисдикции сообщала, что фигурантами дела стали Поляков А.А., Демин М.Д. и Сергеев Д.Г. Полякова и Сергеева задержали до 2 января 2024 года, Демина — до 1 января 2024 года. В отношении всех троих заведено дело по ч. 1 ст. 30 (приготовление к преступлению и покушение на преступление) и п. «а» ч. 2 ст. 205 УК (террористический акт). Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы на срок до 20 лет.