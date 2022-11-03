Вылетевший в Уфу самолет Nordwind вернулся в Сочи из-за трещины в лобовом стекле

Летевший в Уфу самолет вернулся в Сочи из-за трещины в лобовом стекле

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Пассажирский самолет авиакомпании Nordwind («Северный ветер»), выполняющий рейс из Сочи в Уфу, вернулся в аэропорт вылета из-за появления трещины на лобовом стекле, сообщили РБК в пресс-службе аэропорта Сочи.

«Командир воздушного судна авиакомпании «Северный ветер» принял решение после взлета вернуться на аэродром вылета по причине образования трещины на лобовом стекле», — сказал представитель аэропорта, уточнив, что в 14:43 самолет успешно приземлился в Сочи.

По его словам, пассажиры находятся в зоне ожидания вылета, пока проходит проверка всех систем самолета.

«Башинформ» со ссылкой на источник сообщает, что трещина стала заметна через 10 минут после взлета.

На сайте сочинского аэропорта рейс под номером №795509 проходит под статусом «задержан» до 18:30.

РБК направил запрос в пресс-службу авиакомпании «Северный ветер» и в пресс-службу международного аэропорта Уфы.

Ранее в сентябре вылетевший в Сочи самолет «Уральских авиалиний» вернулся в Екатеринбург из-за сбоя в системе уборки шасси. В компании позже добавили, что борт благополучно приземлился.