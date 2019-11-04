Генпрокуратура передала ФСБ доводы из обращения по единороссу Метельскому

С просьбой расследовать нарушения со стороны Андрея Метельского обратился депутат Госдумы Валерий Рашкин. Московская прокуратура не нашла коррупции в деятельности Метельского и напомнила, что он уже не депутат Мосгордумы

Андрей Метельский (Фото: Евгения Новоженина / РИА Новости)

Генпрокуратура передала в ФСБ информацию по доводам, изложенным в обращении депутата Госдумы Валерия Рашкина о возможном нарушении секретарем московского отделения «Единой России», экс-депутатом Мосгордумы Андреем Метельским запрета на банковские счета за границей. Копия ответа Генпрокуратуры законодателю-коммунисту есть в распоряжении РБК.

«По доводам обращения о возможном нарушении Метельским А.Н. в период замещения государственной должности города Москвы требований Федерального закона от 07.05.2013 № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами», а также о его возможной причастности к осуществлению его матерью Метельской Э.В. коммерческой деятельности и операций с недвижимостью за границей информация направлена в Федеральную службу безопасности Российской Федерации», — говорится в сообщении Генпрокуратуры.

Со ссылкой на проверку московской прокуратуры ведомство также отмечает, что сейчас Метельский не является депутатом Мосгордумы.

«Для рассмотрения доводов» о возможном нарушении Метельскими налогового законодательства «обращение направлено в УФНС России по г. Москве», сообщили в Генпрокуратуре.