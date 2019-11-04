Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Pink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Индустрия 4.0
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 2 ноября
USD ЦБ: 64,03 (+0,26) Quote, 01 ноя, 12:29
Курс евро на 2 ноября
EUR ЦБ: 71,48 (+0,29) Quote, 01 ноя, 12:29
Эксперты оценили вероятность сценария свержения Зеленского Политика, 16:50 Убитого в Москве главу центра «Э» по Ингушетии похоронили Общество, 16:42 Продукты по интернету: как «Утконос» занял почти половину рынка РБК и SAP, 16:29 Медведев ответил на слова Лукашенко об участии в чужих войнах Политика, 16:23 Диетолог оценила идею худеть без физических упражнений Общество, 16:20 На юго-востоке Москвы прошел «Русский марш». Фоторепортаж Общество, 16:15  На месте расположения российской военной базы под Ереваном возник пожар Общество, 16:00 «Оренбург» победил «Урал» в матче чемпионата России Спорт, 15:58 СМИ узнали об интересе «Пари Сен-Жермен» к Головину Спорт, 15:57 Генпрокуратура передала ФСБ доводы из обращения по единороссу Метельскому Общество, 15:49 Тренды здорового образа жизни будущего: во что вкладывают богатые РБК и Райффайзенбанк, 15:16 МИД Украины потребовал вернуть задержанные в Керченском проливе корабли Политика, 15:09 На матч «Локомотива» и «Ювентуса» в ЛЧ назначили судей из Франции Спорт, 14:59 Путин возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому на Красной площади Политика, 14:56
Общество ,  
0 
Генпрокуратура передала ФСБ доводы из обращения по единороссу Метельскому
С просьбой расследовать нарушения со стороны Андрея Метельского обратился депутат Госдумы Валерий Рашкин. Московская прокуратура не нашла коррупции в деятельности Метельского и напомнила, что он уже не депутат Мосгордумы
Андрей Метельский (Фото: Евгения Новоженина / РИА Новости)

Генпрокуратура передала в ФСБ информацию по доводам, изложенным в обращении депутата Госдумы Валерия Рашкина о возможном нарушении секретарем московского отделения «Единой России», экс-депутатом Мосгордумы Андреем Метельским запрета на банковские счета за границей. Копия ответа Генпрокуратуры законодателю-коммунисту есть в распоряжении РБК.

«По доводам обращения о возможном нарушении Метельским А.Н. в период замещения государственной должности города Москвы требований Федерального закона от 07.05.2013 № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами», а также о его возможной причастности к осуществлению его матерью Метельской Э.В. коммерческой деятельности и операций с недвижимостью за границей информация направлена в Федеральную службу безопасности Российской Федерации», — говорится в сообщении Генпрокуратуры.

Со ссылкой на проверку московской прокуратуры ведомство также отмечает, что сейчас Метельский не является депутатом Мосгордумы.

«Для рассмотрения доводов» о возможном нарушении Метельскими налогового законодательства «обращение направлено в УФНС России по г. Москве», сообщили в Генпрокуратуре.

Политика
Лидер московских единороссов подаст в суд из-за расследования Навального

Ранее «Ведомости» сообщили, что московская прокуратура не нашла признаков коррупции в деятельности Метельского, однако допускала, что он и его родственники могли нарушить налоговое законодательство, и тогда вопросом должно заниматься столичное управление налоговой службы.

В июле Фонд борьбы с коррупцией провел расследование, по итогам которого установил, что Метельский и его семья владеют недвижимостью общей стоимостью примерно 5,7 млрд руб. ФБК отмечал, что его мать, 75-летняя Эльдибитта Метельская, и сын Андрей владеют сетью гостиниц в Австрии. Кроме того, доля в ней, согласно данным фонда, была и у советника Метельского Петра Ивановского. После выхода расследования депутат подал иск против основателя ФБК Алексея Навального.

Авторы: Владимир Дергачев, Гаяна Демурина
Теги: Андрей Метельский, Генпрокуратура, коррупция
Материалы по теме
Лидер московских единороссов подал в суд на ФБК и Навального
Политика
Лидер московских единороссов подаст в суд из-за расследования Навального
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter