Россияне впервые отмечают День народного единства

Сегодня россияне первый раз отмечают новый государственный праздник – День народного единства. Он был установлен вместо 7-го ноября – дня Октябрьской революции, переименованного впоследствии в День согласия и примирения.

Сегодня россияне первый раз отмечают новый государственный праздник – День народного единства. Он был установлен вместо 7-го ноября – дня Октябрьской революции, переименованного впоследствии в День согласия и примирения.

Новый праздник установлен в честь событий 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина освободило Москву от польских интервентов. Настал конец сложному периоду истории российского государства, именуемому сегодня "Смутным временем".

Как сообщает телеканал НТВ, центром народных торжеств сегодня стал Нижний Новгород. Именно там К.Минин собирал ополчение, которое спасло государство от засилья поляков.

Под стенами Нижегородского Кремля началось освящение храма Рожества Иоанна Предтечи. Раним утром прихожане возложили цветы на могилу К.Минина, затем крестным ходом спустились вниз на набережную Волги. Историки утверждают, что именно этим маршрутом 393 года назад ополчение двинулось на Москву.

День народного единства - напоминание недопустимости конфронтации внутри общества, заявил сегодня спикер Госдумы Борис Грызлов. "День народного единства - не только патриотический праздник воинской славы России, это еще и напоминание об опасности и недопустимости конфронтации внутри общества, которая может привести к очень тяжелым и для страны, и для всех граждан последствиям", - сказал председатель Госдумы. Он отметил, что, принимая федеральный закон о введении нового праздника, депутаты стремились сделать его по-настоящему всенародным, объединяющим российское общество.

"История нашего государства богата славными и героическими событиями, примерами мужества и патриотизма, самоотверженности и стойкости, когда перед лицом самых различных угроз и опасностей проявлялось самосознание народа", - подчеркнул Б.Грызлов. В их числе, отметил он, и борьба с оккупацией в эпоху "Смутного времени". Только благодаря единению российский народ сумел преодолеть раскол, отстоять свое право на свободу и независимость, уверен глава Госдумы.