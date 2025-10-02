Умер 68-летний актер сериала «Дуракам везет» Патрик Мюррей
Актер американского сериала «Дуракам везет» Патрик Мюррей умер в возрасте 68 лет. Он страдал от онкологического заболевания, сообщает The Mirror.
О смерти артиста стало известно из некролога, опубликованного на его фан-страничке. «С сердечной печалью мы сообщаем о смерти нашего друга Патрика Мюррея — Микки Пирса. Он был постоянным посетителем наших встреч, и нам будет не хватать его юмора и радости, которые он приносил многим», — написали поклонники.
Патрик Мюррей родился 17 декабря 1956 года. В 1976 году началась его кинокарьера — он снялся в фильме «Луна над аллеей». Наибольшую известность ему принесла роль Микки Пирса в сериале «Дуракам везет». В нем он был занят с 1983 по 2003 год. Финальной работой Мюррея стал сериал «Индевор».
После окончания актерской карьеры он стал таксистом и вернулся в Великобританию, чтобы перевезти свою семью из Таиланда. В январе 2021 года стало известно, что он болен раком легких. В мае 2022 года Мюррей сообщил, что вылечился, однако через год выяснилось, что болезнь вернулась.
У Мюррея остались жена Анонг и дочь Джози.
