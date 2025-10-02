 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Умер 68-летний актер сериала «Дуракам везет» Патрик Мюррей

Патрик Мюррей
Патрик Мюррей (Фото: Simon Dwain Kalavazides / Wikipedia)

Актер американского сериала «Дуракам везет» Патрик Мюррей умер в возрасте 68 лет. Он страдал от онкологического заболевания, сообщает The Mirror.

О смерти артиста стало известно из некролога, опубликованного на его фан-страничке. «С сердечной печалью мы сообщаем о смерти нашего друга Патрика Мюррея — Микки Пирса. Он был постоянным посетителем наших встреч, и нам будет не хватать его юмора и радости, которые он приносил многим», — написали поклонники.

Умер актер из фильма «Три плюс два» Геннадий Нилов
Общество

Патрик Мюррей родился 17 декабря 1956 года. В 1976 году началась его кинокарьера — он снялся в фильме «Луна над аллеей». Наибольшую известность ему принесла роль Микки Пирса в сериале «Дуракам везет». В нем он был занят с 1983 по 2003 год. Финальной работой Мюррея стал сериал «Индевор».

После окончания актерской карьеры он стал таксистом и вернулся в Великобританию, чтобы перевезти свою семью из Таиланда. В январе 2021 года стало известно, что он болен раком легких. В мае 2022 года Мюррей сообщил, что вылечился, однако через год выяснилось, что болезнь вернулась.

У Мюррея остались жена Анонг и дочь Джози.

Читайте РБК в Telegram.

OpenAI стала самой дорогой частной компанией в мире

В Кремле сообщили об участии Путина в саммите G20 «так или иначе»

Bloomberg: министр ФРГ Шнайдер попал в больницу с напряженного собрания Мерца

МВД поставит на учет детей мигрантов, не зачисленных в школы

Дуров откроет ИИ-лабораторию в Казахстане

В Приднестровье на полторы недели вводят режим экономии газа

Украина и Россия провели новый обмен военнопленными по формуле «185 на 185»

ФАС потребовала от WB и Ozon пересмотреть нововведения из-за жалоб продавцов

Статую Свободы могут «выключить» из-за шатдауна правительства США

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Ксения Потрошилина
актер смерть гибель онкологическое заболевание
Материалы по теме
Умер актер из «Ментовских войн» и «Тайн следствия» Александр Иовлев
Общество
ТАСС сообщил, что актер Илья Дель выпал из окна
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 3 октября
EUR ЦБ: 95,34 (-0,3) Инвестиции, 18:01 Курс доллара на 3 октября
USD ЦБ: 81,01 (-0,49) Инвестиции, 18:01
Аксаков рассказал, как выглядит получение зарплаты в цифровых рублях
РАДИО
 Финансы, 19:28
Глава совета директоров «Динамо» покинул свой пост Спорт, 19:24
Путин описал колониальные времена цитатой Оруэлла Политика, 19:24
Путин связал роспуск СССР с избавлением от конфронтации идеологий Политика, 19:24
На своем берегу: какой будет новая очередь City Bay РБК и City Bay, 19:23
Латвия запретила въезд шоумену Станиславу Садальскому Общество, 19:21
Инфантино заявил, что ФИФА не может решить геополитические проблемы Спорт, 19:20
Хотите учиться в комьюнити профессионалов Мини-MBA от РБК?
Занять место
Путин назвал восстановление отношений с США национальным интересом России Политика, 19:17
Путин увидел «свет в конце тоннеля» в идеях Трампа по Ближнему Востоку Политика, 19:12
На месте первой стройки метро в Москве открыли монумент метростроителям Недвижимость, 19:11
Путин назвал Украину «картой» в игре Запада Политика, 19:07
FT узнала о риске срыва проекта франко-немецкого истребителя на €100 млрд Политика, 19:07
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 19:03
Избыток чувств (и веса): что на самом деле нужно домашнему животному РБК х Четыре Лапы, 19:00