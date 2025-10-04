Глава ЭКСМО рассказал о снижении спроса на эзотерику

Гендиректор издательства «Эксмо» Евгений Капьёв в эфире Радио РБК отметил, что книги по эзотерике стали продаваться хуже. Покупатель больше интересуется православием и произведениями, помогающими принимать сложные решения

Гендиректор издательства «Эксмо» Евгений Капьёв сообщил о смещении покупательских предпочтений. Об этом он рассказал в эфире Радио РБК.

«Люди стали задавать сущностные вопросы — зачем они живут вообще на этой планете? В чем смысл жизни? Покупают книги про принятие сложных решений, что важнее — частное или общественное. Книги по эзотерике стали хуже продаваться. Мы прямо это видим», — поделился Капьёв.

При этом он отметил, что продажи православной литературы растут примерно на 300% в год.

Падение продаж книг по эзотерике Капьёв назвал «не очень хорошей новостью» с точки зрения бизнеса, но уточнил, что «всегда к таким трендам относимся спокойно».

«Ну и в целом, я считаю, с точки зрения, вот если меня как издателя, да, вот то, что мы в «Православии» издаем много замечательных книг, и они хорошо продаются, но я как издатель все-таки к этому отношусь гораздо более позитивно», — подчеркнул он.

Ранее в сентябре глава «Эксмо-АСТ» Олег Новиков рассказывал, что в результате отказа части западных авторов, в том числе Джоан Роулинг и Стивена Кинга, от сотрудничества издательский холдинг потерял 3–4% от общей выручки.

Аналогичная ситуация сложилась и в части издательств: топовые, такие как Disney и Penguin Random House, приостановили сотрудничество, а маленькие и средние издательства продолжают работать, объяснил Новиков.

По словам главы «Эксмо-АСТ», после ухода американских и европейских авторов произошло «определенное замещение». Речь, в частности, шла об азиатских писателях, хотя они и раньше были в ассортименте издательства, отметил тогда он.