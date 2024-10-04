В Москве арестовали голландца, ударившего полицейского из-за замечания
Таганский районный суд Москвы арестовал гражданина Нидерландов Вана Вурдена Харри Йоханеса по делу о применении насилия в отношении полицейского. Об этом сообщается в телеграм-канале столичных судов общей юрисдикции.
«Постановлением Таганского районного суда города Москвы Вану Вурдену Харри Йоханесу избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца, то есть до 3 декабря 2024 года», — говорится в сообщении.
Йоханесу инкриминируют ч. 2 ст. 318 УК (применение насилия в отношении представителя власти; максимальное наказание по этой части — лишение свободы на срок до десяти лет).
РБК направил запрос в посольство Королевства Нидерландов.
«РИА Новости» со ссылкой на правоохранительные органы сообщало, что подданный Нидерландов ударил в лицо сотрудника полиции из-за замечания о сбитом дорожном знаке. Конфликт произошел рядом со станцией метро «Смоленская», иностранец был задержан.
Как рассказали «Интерфаксу» в правоохранительных органах, Харри Йоханес был задержан 3 октября. Мужчина сбил знак, обозначающий парковку возле посольства Италии. Полицейский, охраняющий здание дипмиссии, сделал Йоханесу замечание, после чего тот ударил его в лицо.
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