«Детская водка» привела к увольнению чиновников в Польше

Польский производитель выпустил водку в пластиковом тюбике, напоминающем детский мусс. Это возмутило польского премьер-министра, Минздрав, детского омбудсмена и родителей

Дональд Туск (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Появившиеся в польских магазинах алкогольные напитки, разлитые в бутылки, напоминающие тару для детского питания, вызвали отставки чиновников: министр здравоохранения Изабела Лещина уволила директора Национального центра профилактики наркозависимости Петра Яблоньского. Об этом говорится в X Минздрава.

Один из польских производителей, Voodoo Monkey, выпустил 15-процентные алкогольные ликеры, наливки крепостью 28% и водку крепостью 40% в пластиковых тюбиках. Внешне они похожи на упаковки с детскими фруктовыми соками и муссами, что смутило многих родителей, обращает внимание агентство «РИА Новости».

На появление таких тюбиков отреагировал премьер-министр Польши Дональд Туск. Он пообещал кадровые последствия для людей, которые не отнеслись к дизайну алкоголя с должной ответственностью, и призвал запретить алкоголь в подобной таре. После этого водка в тюбиках исчезла с полок польских магазинов.

«Я предупредил всех чиновников, чтобы найти эффективные методы противодействия такой практике. Министр здравоохранения на будущее подготовит закон, который системно устранит подобные угрозы», — отметил он. Возможность обсуждений по этому вопросу он исключил.

Уполномоченный по правам ребенка Моника Горна-Чесляк обратилась к Министерству здравоохранения с просьбой немедленно внести в законодательство изменения, запрещающие продажу алкоголя в упаковке, которая по форме, цвету и графическому стилю напоминает детские товары.

Алкотюбики появились на полках магазинов после того, как компания нашла лазейку в законодательстве относительно внешнего вида тары для крепких напитков. Так, продажа алкоголя в пакетированной упаковке не является нарушением закона «О воспитании и противодействии алкоголизму».