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Технологии и медиа ,  
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Биотехнологи добились прогресса в воссоздании мамонтов

Ученые из Colossal создали стволовые клетки слонов для воссоздания мамонтов
Компания Colossal намерена воссоздать мамонтов к 2028 году. Ее биотехнологи получили стволовые клетки слонов, их будут использовать из-за почти полного совпадения геномов. Еще эти клетки позволят изучить устойчивость слонов к раку
Археологи исследуют останки мамонта
Археологи исследуют останки мамонта (Фото: ТАСС)

Исследователи британской биотехнологической фирмы Colossal добились прогресса в своей работе по воспроизведению вымерших 4 тыс. лет назад шерстистых мамонтов — они создали индуцированные плюрипотентные стволовые клетки (ИПСК) слонов, которые потенциально могут быть превращены в любую ткань организма мамонтов, сообщает The New York Times (NYT).

По словам главы отдела биологических наук Colossal Эрионы Хисолли, получение таких клеток позволит не использовать клетки живых слонов и сделать большой запас яйцеклеток для дальнейших экспериментов.

Colossal начала свою деятельность в 2021 году. В ее планах — воссоздать шерстистых мамонтов к 2028 году. Эксперты собираются восстановить геном из найденных образцов, а пробелы заполнить при помощи ДНК современных азиатских слонов. Их геномы совпадают на 99,6%. Планируется, что эмбрионы подсадят к суррогатным матерям — слонихам.

Компании также нужно найти государств-партнеров, которые разрешили бы выпустить мамонтов на своих территориях. Популяция будет жить в тундре. В Colossal утверждают, что пищевое поведение шерстистых мамонтов положительно скажется на этих землях.

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Фото:studioaico.nl

NYT отмечает, что исследование проводилось на основе работ нобелевского лауреата 2012 года из Японии Синъи Яманаки, который впервые получил ИПСК. Он создал их из клеток взрослых мышей.

Биолог из Университета Буффало Винсент Линч, как пишет газета, положительно оценил достижение Colossal. По его словам, ИПСК в данном случае могли бы помочь ученым узнать, почему у слонов редко развивается рак.

Одним из факторов устойчивости слонов к раку является белок TP53 — он заставляет клетки самоуничтожаться, если они проявляют тенденцию к неконтролируемому росту. У всех млекопитающих есть ген этого белка, у слонов их 29. При этом наличие белка также усложняло получение стволовых клеток слонов, так как мешало перепрограммированию взрослых клеток животных в ИПСК.

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мамонт Слон биотехнологии
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