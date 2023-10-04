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Общество ,  
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Как утром по всей России проверяли сирены оповещения

Появились кадры с учениями по работе сирен оповещения в России

Как утром по всей России проверяли сирены оповещения
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В России МЧС провели учения и проверили работу систем оповещения. Во многих городах включили сирены на улицах на несколько минут. Также сигналы оповещения запустили в эфире теле- и радиоканалов. «Услышав звук сирены, необходимо сохранять спокойствие и не паниковать, включить телевизор — любой общедоступный канал или радио и прослушать информационное сообщение», — сообщали в МЧС.

В ведомстве говорили, что тренировка нужна для того, чтобы «быть уверенным в работоспособности всех имеющихся систем для своевременного доведения сигналов и информации до населения».

Теги
МЧС сирены учения оповещение
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