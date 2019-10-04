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Производитель вакцины от гриппа предупредил о задержке поставок в Россию
Французские вакцины от гриппа «Ваксигрип» поступят в Россию лишь в ноябре. Компания-производитель назвала несколько причин сложившейся ситуации, однако заверила, что годовые объемы поставок из-за этого сокращены не будут
Фото: Николай Хижняк / РИА Новости

Поставки в Россию вакцины «Ваксигрип», изготовлением которой занимается французская компания Sanofi Pasteur S. A., задерживаются. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на производителя.

«В связи с непредвиденными затруднениями на финальном этапе производства вакцин поставки будут несколько позднее, чем это сообщалось потребителям перед началом сезона», — сообщили в компании.

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Там рассказали, что ситуация с поставками в текущем году вызвана несколькими факторами. Во-первых, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выбрала два новых штамма гриппа из четырех, входящих в состав вакцины. Во-вторых, в отношении одного из них ВОЗ дала рекомендации на месяц позже обычного срока (в марте вместо февраля). Помимо этого, как отметили в фармацевтической компании, в мире «значительно» возрос спрос на вакцины от гриппа.

При этом генеральный менеджер Sanofi Pasteur в России и Белорусси Гийом Ошальтер заявил, что объемы поставок «Ваксигрипа» в Россию в 2019 году сокращен не будет. «Данная вакцина в ближайшее время поступит на сертификацию, планируется к поставке в Россию в аналогичном прошлому году объеме и начиная с ноября будет доступна к отгрузкам со склада», — сообщил он.

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В конце сентября 2018 года «Ведомости» писали, что на тот момент в России наблюдался дефицит импортных вакцин от гриппа. Говоря, в частности, о «Ваксигрипе», представители нескольких медицинских компаний и сетей клиник заявляли либо об отсутствии этой вакцины, либо о сокращенных поставках. По словам собеседников газеты, это объяснялось тем, что таким образом государство пыталось популяризировать отечественные вакцины от гриппа.

Спустя неделю «Коммерсантъ» опросил несколько десятков медицинских центров на предмет наличия «Ваксигрипа». Однако положительный ответ дала лишь одна сеть клиник. В аптечных сетях в первую неделю октября 2018 года эта вакцина была недоступна, отмечало издание. Ошальтер говорил, что «Ваксигрип» на тот момент уже прошел сертификацию и был поставлен в Россию в аналогичном объеме 2017-го года.

Автор: Михаил Юшков
Теги: грипп, вакцина, поставки
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