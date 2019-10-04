Производитель вакцины от гриппа предупредил о задержке поставок в Россию

Французские вакцины от гриппа «Ваксигрип» поступят в Россию лишь в ноябре. Компания-производитель назвала несколько причин сложившейся ситуации, однако заверила, что годовые объемы поставок из-за этого сокращены не будут

Фото: Николай Хижняк / РИА Новости

Поставки в Россию вакцины «Ваксигрип», изготовлением которой занимается французская компания Sanofi Pasteur S. A., задерживаются. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на производителя.

«В связи с непредвиденными затруднениями на финальном этапе производства вакцин поставки будут несколько позднее, чем это сообщалось потребителям перед началом сезона», — сообщили в компании.

Там рассказали, что ситуация с поставками в текущем году вызвана несколькими факторами. Во-первых, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выбрала два новых штамма гриппа из четырех, входящих в состав вакцины. Во-вторых, в отношении одного из них ВОЗ дала рекомендации на месяц позже обычного срока (в марте вместо февраля). Помимо этого, как отметили в фармацевтической компании, в мире «значительно» возрос спрос на вакцины от гриппа.

При этом генеральный менеджер Sanofi Pasteur в России и Белорусси Гийом Ошальтер заявил, что объемы поставок «Ваксигрипа» в Россию в 2019 году сокращен не будет. «Данная вакцина в ближайшее время поступит на сертификацию, планируется к поставке в Россию в аналогичном прошлому году объеме и начиная с ноября будет доступна к отгрузкам со склада», — сообщил он.