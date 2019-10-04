Военные НАТО опубликовали снимок Су-34 в рамке прицела

Фотография российского истребителя-бомбардировщика появилась на странице ВВС Бельгии. Бельгийские истребители охраняют воздушное пространство над Балтией

Фото: BeAirForce / Twitter

Военно-воздушные силы (ВВС) Бельгии отчитались о перехвате российских самолетов над Балтийским морем. С начала сентября истребители F-16 бельгийских ВВС охраняют воздушное пространство над Литвой, Латвией и Эстонией, у которых нет современных боевых самолетов.

«За месяц совершено 109 боевых вылетов общей продолжительностью 191 час. Наши F-16 и их экипажи выполнили восемь перехватов. Вчера наши пилоты обнаружили Су-34 и Су-24», — говорится в сообщении, опубликованном 4 ноября на странице королевских ВВС в сети Twitter.

Сообщение сопровождается черно-белыми снимками российского истребителя-бомбардировщика, на которых на корпусе самолета стоит метка прицела.

РБК направил запрос в пресс-службу Министерства обороны России.