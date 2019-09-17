Минобороны сообщило о плановом полете двух ТУ-160 над Балтикой

Минобороны сообщило о плановом полете двух ТУ-160 над Балтикой

Два стратегических бомбардировщика Ту-160 выполнили плановый полет над нейтральными водами Балтики. Об этом сообщает Минобороны России, передает ТАСС.

Полет продолжался семь часов. В российском военном ведомстве также сообщили, что на отдельных участках полета российские самолеты сопровождали истребители ВВС пяти стран — Бельгии, Дании, Польши, Финляндии и Швеции. К настоящему моменту российские бомбардировщики вернулись на аэродром базирования.

Ранее бельгийские ВВС сообщили о перехвате российских стратегических бомбардировщиков Ту-160 и двух российских истребителей Су-27 в небе над Балтийским морем.

К сообщению военного ведомства Бельгии, которое 3 сентября приступило к охране воздушного пространства НАТО, прилагалась фотография российских самолетов.