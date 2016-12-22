Совладелицу сети АЗС «СибирьНефть» отправили под домашний арест

Дочь владельца сети заправок «СибирьНефть» задержали и отправили под домашний арест. Ее подозревают в мошенничестве на сумму свыше 9,7 млн руб. при поставке топлива в Орехово-Зуево. Такую же меру пресечения назначили ее отцу.

Фото: Руслан Шамуков / ТАСС

Тверской суд Москвы отправил под домашний арест совладелицу сети заправок «СибирьНефть» Ольгу Вазягину, подозреваемую в мошенничестве, сообщила РБК пресс-секретарь суда Анастасия Дзюрко.

«Постановлением Тверского районного суда в отношении Вазягиной Ольги избрана мера пресечения в виде домашнего ареста на срок до 18 ноября 2018 года», — сказала она. Позже суд отправил под домашний арест на тот же срок и ее отца, владельца «СибирьНефти» Александра Вазягина. По словам собеседника РБК в правоохранительных органах, он и его брат Евгений обвиняются в преступлении по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество).

В офисе компании не смогли соединить корреспондента РБК с руководством, отказавшись подтверждать или опровергать задержание руководства.

Как передает «Интерфакс» со ссылкой на корреспондента в суде, Вазягину подозревают в мошенничестве с поставками топлива для муниципального унитарного предприятия подмосковного города Орехово-Зуево на сумму 9,7 млн руб. По версии следствия, топливо оказалось некачественным и привело к тому, что на предприятии вышла из строя техника.

Следствие обратилось с просьбой арестовать подозреваемую на два месяца в связи с тем, что свидетели по данному делу «подвергаются воздействию». Сторона защиты попросила назначить Вазягиной домашний арест в связи с тем, что она не вела хозяйственной деятельности в «СибирьНефти».

Сама подозреваемая заявила, что не была фактическим директором компании. «Я к нефтяной сфере никакого отношения не имею. Я не понимаю, о чем идет речь. И я никогда не заключала этот контракт, потому что никакой деятельности, связанной с топливной сферой, не вела», — приводит ее слова «Интерфакс».

На сайте «СибирьНефти» сообщается, что компания работает в Москве, Московской, Рязанской, Владимирской и Пензенской областях, у нее 24 АЗС.