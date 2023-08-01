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Актер Юрий Назаров сообщил о своей госпитализации после падения в метро

Актера Юрия Назарова госпитализировали с травмой ноги
Юрий Назаров
Юрий Назаров (Фото: Наталья Шаханова / Global Look Press)

Народного артиста России Юрия Назарова госпитализировали с травмой ноги, об этом он сам рассказал РБК.

«Перелома нет, просто ушиб. Сегодня часов в 11 я спешил на свидание с дочерью, в метро прыгал через ступеньку, споткнулся на лестнице, полетел вперед и долбанулся бедром. Прохожие меня подняли, спросили, все ли в порядке. Я ответил, что в полном», — рассказал актер.

Он добавил, что продолжил путь и добрался до дочери в районе станции Фрунзенская.

«По дороге почувствовал, что сбоку что-то у меня растет. Глядь — а у меня гематома в пол бедра, как вторая задница — хорошая, красивая, крепкая, уже и синеть начала. На Фрунзенской набережной у меня внук работает, мы ему позвонили, он нас позвал в эту клинику. Там мне сказали, что надо в больницу, вызвали скорую. В Первой Градской меня не приняли, повезли в больницу им. Виноградова, положили в травматологию. В итоге решили оставить меня понаблюдать на три-четыре-пять дней, чтобы эта гематома не разрасталась и не уводила меня к бесславному концу. Чувствую себя нормально», — описал ситуацию Назаров.

Ранее он сообщил «РИА Новости», что его положили в больницу с травмой ноги.

Юрий Назаров родился 5 мая 1937 года в Новосибирске. Он дебютировал в кино в 1957 году в фильме Сергея Юткевича «Рассказы о Ленине».

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На счету актера более 300 ролей в кино и сериалах. Среди них роли в фильмах Андрея Тарковского — Великого Князя в «Андрее Рублеве» и военрука Широкова в «Зеркале», а также в сериалах «Всегда говори «всегда» и «Склифосовский».

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актер госпитализация народный артист
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