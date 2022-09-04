Число случаев неизвестной пневмонии на севере Аргентины выросло до 11

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Число случаев пневмонии неизвестного происхождения в аргентинской провинции Тукуман на севере страны возросло до 11. Об этом сообщило издание La Voz со ссылкой на заявление минздрава региона.

«11-м заболевшим стал 64-летний мужчина с хроническими заболеваниями. Он госпитализирован в тяжелом состоянии и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких», — говорится в сообщении.

Власти подтвердили, что как минимум десять заболевших работали или проходили лечение в одной и той же частной больнице Luz Médica. Она была закрыта на карантин.

Ведомство также подтвердило смерть четвертого пациента с пневмонией неизвестного происхождения. «Минздрав сообщает о смерти пациента, связанного со вспышкой пневмонии неизвестного происхождения», — говорится в сообщении. По его данным, у 48-летнего мужчины были и другие проблемы со здоровьем.

Пневмонию неизвестного происхождения выявили в конце августа. Министр здравоохранения Тукумана Луис Медина Руис говорил, что изначально медики полагали, что пневмония могла развиться у заболевших из-за гриппа типов A или B, хантавируса или COVID-19, но затем исключили эти варианты.

По словам Руиса, у заболевших чаще всего проявлялись такие симптомы, как лихорадка, одышка и кашель, а их состояние было похоже на то, в котором находятся заболевшие гриппом.



Директор Luz Médica Алехандро Лембо в рамках пресс-конференции уточнил, что заболевание может иметь как бактериальную, так и вирусную природу. При этом не было ясно, стала ли пневмония основной причиной смерти пациентов, указывал он.