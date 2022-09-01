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В Аргентине врач и медсестра умерли от пневмонии неизвестного типа

В аргентинской провинции Тукуман врач и медсестра частного медицинского центра умерли от пневмонии неизвестного происхождения, передает телеканал Todo Noticias со ссылкой на заявление регионального министерства здравоохранения.

Врач частного медицинского центра Luz Médica умер первым, спустя несколько часов от той же болезни в реанимации скончалась 45-летняя медсестра, пишет телеканал. По предварительным данным, женщина страдала от хронических заболеваний.

Всего власти зарегистрировали шесть случаев неизвестного заболевания, четверых пациентов отправили в реанимацию, однако двоих из них спасти не удалось. У всех шести пациентов диагностировали двустороннюю пневмонию, однако ее происхождение по-прежнему не установлено.

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Сначала медики полагали, что пневмония могла развиться у заболевших из-за гриппа типов A или B, хантавируса или COVID-19, но затем исключили эти варианты, сказал министр здравоохранения Тукумана Луис Медина Руис.

Директор Luz Médica Алехандро Лембо в рамках пресс-конференции уточнил, что заболевание может иметь как бактериальную, так и вирусную природу. При этом пока неясно, стала ли пневмония основной причиной смерти врача, уточнил он. 

По словам Руиса, у заболевших чаще всего проявлялись такие симптомы, как лихорадка, одышка и кашель, а их состояние было похоже на то, в котором находятся заболевшие гриппом.

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Центр, где произошла вспышка, закрыли на карантин как минимум на неделю. Сотрудники приостановили плановое медобслуживание и начали проводить видеоконсультации.

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Аргентина пневмония карантин вспышка
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