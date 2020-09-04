Александр Шенгардт (Фото: ugatu.su)

На 96-м году жизни умер конструктор лайнера Ту-154 Александр Шенгардт. Об этом говорится в релизе ПАО «Туполев».

Шенгардт работал в бюро Туполева с 1948 года. Он участвовал в созании гражданских лайнеров Ту-104, Ту-114, Ту-124, а также бомбардировщиков Ту-16, Ту-95, Ту-22.

«Все передовые разработки фирмы не обходились без его участия. Шенгардт — человек — эпоха и один из самых авторитетных конструкторов современности, прошедший школу легендарного Андрея Николаевича Туполева», — заявили в компании.

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