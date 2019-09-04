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Минтранс предложил отменить досмотр на внутренних транзитных рейсах
Ведомство предложило отменить предполетный досмотр для пассажиров внутренних рейсов при пересадке. Это должно снизить риск опоздания пассажиров и сократить время на пересадку
Фото: Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС

Минтранс планирует отменить предполетный досмотр на внутренних воздушных линиях для транзитных пассажиров, соответствующие изменения направлены на согласование в ведомства. Об этом сообщила журналистам в кулуарах ВЭФ глава департамента государственной политики в области гражданской авиации ведомства Светлана Петрова, передает «РИА Новости».

«Отмена предполетного досмотра на внутренних воздушных линиях для транзитных пассажиров обеспечит комфортное пребывание пассажиров на территории аэропорта: не нужно снимать обувь на высокой платформе и каблуках, ремни и так далее», — пояснила она. По словам Петровой, это снизит риск опоздания пассажиров на следующий рейс, а также обеспечит минимальное время на пересадку.

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Гендиректор «Аэропортов регионов» Евгений Чудновский назвал эту инициативу правильной. «Если мы исходим из того, что транспортная безопасность всех региональных аэропортов на одном уровне, то не нужно дважды досматривать пассажира», — указал он. Он добавил, что упразднение нормы обязательного досмотра транзитных пассажиров на внутренних рейсах снизит время разворота самолета и стыковки.

В декабре 2018 года Минтранс предлагал освободить от досмотра россиян и пассажиров из стран, с которыми у России есть соглашения о признании применяемых стандартов авиационной безопасности. Проектом предусматривалось освобождение таких пассажиров от досмотра перед новым перелетом, если они не контактировали с теми, кто не прошел проверку.

Автор: Юлия Выродова
Теги: Минтранс, досмотр, аэропорты
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