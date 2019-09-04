Минтранс предложил отменить досмотр на внутренних транзитных рейсах

Ведомство предложило отменить предполетный досмотр для пассажиров внутренних рейсов при пересадке. Это должно снизить риск опоздания пассажиров и сократить время на пересадку

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Минтранс планирует отменить предполетный досмотр на внутренних воздушных линиях для транзитных пассажиров, соответствующие изменения направлены на согласование в ведомства. Об этом сообщила журналистам в кулуарах ВЭФ глава департамента государственной политики в области гражданской авиации ведомства Светлана Петрова, передает «РИА Новости».

«Отмена предполетного досмотра на внутренних воздушных линиях для транзитных пассажиров обеспечит комфортное пребывание пассажиров на территории аэропорта: не нужно снимать обувь на высокой платформе и каблуках, ремни и так далее», — пояснила она. По словам Петровой, это снизит риск опоздания пассажиров на следующий рейс, а также обеспечит минимальное время на пересадку.

Гендиректор «Аэропортов регионов» Евгений Чудновский назвал эту инициативу правильной. «Если мы исходим из того, что транспортная безопасность всех региональных аэропортов на одном уровне, то не нужно дважды досматривать пассажира», — указал он. Он добавил, что упразднение нормы обязательного досмотра транзитных пассажиров на внутренних рейсах снизит время разворота самолета и стыковки.

В декабре 2018 года Минтранс предлагал освободить от досмотра россиян и пассажиров из стран, с которыми у России есть соглашения о признании применяемых стандартов авиационной безопасности. Проектом предусматривалось освобождение таких пассажиров от досмотра перед новым перелетом, если они не контактировали с теми, кто не прошел проверку.