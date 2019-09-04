Мэр Хабаровска обратился в полицию из-за картинок в телеграм-канале

Глава администрации Хабаровска Сергей Кравчук написал заявление в полицию, после того как увидел в одном из телеграм-каналов карикатуры на себя. Об этом сообщает издание «ДВ-новости» со ссылкой на главу пресс-службы администрации города Руслана Соколова.
Мэр счел картинки со своим участием из телеграм-канала «Ворсин мемы» оскорбительными, подробности дела пока не разглашаются. Известно лишь, что по заявлению Кравчука полиция пришла к координатору штаба Алексея Навального в Хабаровске Алексею Ворсину.
«Правоохранительные органы объяснили, что получили заявление от Сергея Кравчука. <...> Поэтому пришли узнать, имею ли я отношение к нему (к телеграм-каналу «Ворсин мемы». — РБК)», — рассказал Ворсин в разговоре с изданием.
По словам координатора Навального, о существовании такого канала он узнал от полицейских.