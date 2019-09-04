The Economist обновил список самых комфортных городов мира

Ежегодный рейтинг самых комфортных городов мира для проживания второй раз подряд возглавила столица Австрии. Самым неблагоприятным для жизни аналитики назвали Дамаск, а Москва оказалась на 68-м из 140 мест

Дворец Шёнбрунн в Вене (Фото: Lisi Niesner / Reuters)

Вена стала самым комфортным городом для проживания в 2019 году. Об этом свидетельствуют данные ежегодного отчета The Economist Intelligence Unit (EIU), входящего в состав группы The Economist. Столица Австрии возглавляет список второй год подряд.

Составители рейтинга оценивают 140 городов мира по пяти основным критериям: стабильность, окружающая среда, здравоохранение, инфраструктура и образование. Первые две категории считаются самыми важными — максимальная оценка по каждой составляет 25 баллов. На здравоохранение и инфраструктуру приходится по 20, а на образование — 10 баллов. Таким образом, максимальная сумма по всем критериям равна 100 баллам.

В этом году Вена набрала 99,1 балла. На втором месте оказался австралийский Мельбурн, на третьем — Сидней. Четвертую строчку списка заняла японская Осака, пятую — канадский Калгари. В топ-10 также вошли Ванкувер, Торонто, Токио, Копенгаген и Аделаида. Москва оказалась на 68-м месте рейтинга. В то же время аналитики включили ее в список городов, где сильнее всего улучшились показатели комфортности жизни за последние пять лет. По данным аналитиков, они выросли на 4,9 балла, до 80 баллов.

Париж опустился с 19-го места в прошлом году на 25-е. Как отмечают аналитики, показатель стабильности в столице Франции ухудшился из-за продолжающихся антиправительственных акций протеста, которые начались в конце 2018-го.