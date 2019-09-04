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ГАЗ ₽495 (+16,2%) прогноз Альпари к 03.09.20 Купить
Татнефть ₽649,5 (+1,29%) прогноз БКС к 26.09.19 Купить
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The Economist обновил список самых комфортных городов мира
Ежегодный рейтинг самых комфортных городов мира для проживания второй раз подряд возглавила столица Австрии. Самым неблагоприятным для жизни аналитики назвали Дамаск, а Москва оказалась на 68-м из 140 мест
Дворец Шёнбрунн в Вене (Фото: Lisi Niesner / Reuters)

Вена стала самым комфортным городом для проживания в 2019 году. Об этом свидетельствуют данные ежегодного отчета The Economist Intelligence Unit (EIU), входящего в состав группы The Economist. Столица Австрии возглавляет список второй год подряд.

Составители рейтинга оценивают 140 городов мира по пяти основным критериям: стабильность, окружающая среда, здравоохранение, инфраструктура и образование. Первые две категории считаются самыми важными — максимальная оценка по каждой составляет 25 баллов. На здравоохранение и инфраструктуру приходится по 20, а на образование — 10 баллов. Таким образом, максимальная сумма по всем критериям равна 100 баллам.

В этом году Вена набрала 99,1 балла. На втором месте оказался австралийский Мельбурн, на третьем — Сидней. Четвертую строчку списка заняла японская Осака, пятую — канадский Калгари. В топ-10 также вошли Ванкувер, Торонто, Токио, Копенгаген и Аделаида. Москва оказалась на 68-м месте рейтинга. В то же время аналитики включили ее в список городов, где сильнее всего улучшились показатели комфортности жизни за последние пять лет. По данным аналитиков, они выросли на 4,9 балла, до 80 баллов.

Общество
Москва вошла в топ-40 городов мира по безопасности

Париж опустился с 19-го места в прошлом году на 25-е. Как отмечают аналитики, показатель стабильности в столице Франции ухудшился из-за продолжающихся антиправительственных акций протеста, которые начались в конце 2018-го.

Самыми неблагоприятными для жизни городами составители рейтинга назвали сирийский Дамаск, Лагос (Нигерия) и Дакку (Бангладеш).

В конце августа The Economist Intelligence Unit представил рейтинг самых безопасных городов, составленный на основе анализа таких показателей, как цифровая безопасность, безопасность здравоохранения, инфраструктуры, а также личная безопасность. Список возглавили Токио, Сингапур и Осака. Москва заняла 37-ю строчку.

Автор: Наталия Анисимова
Теги: города, рейтинг
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