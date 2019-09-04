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Евро/Доллар $1,08 (-1,55%) прогноз Goldman Sachs к 03.12.19 Купить
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Титов предложил амнистию для осужденных бизнесменов к юбилею Победы
Бизнес-омбудсмен представил предложения по амнистии к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Кроме осужденных за экономические преступления в списке Титова несовершеннолетние и лица старше 55 лет
Борис Титов (Фото: Станислав Красильников / ТАСС)

Уполномоченный при президенте по правам предпринимателей Борис Титов предложил свой вариант амнистии к 75-летнему юбилею Победы в Великой Отечественной войне. Копия предложений бизнес-омбудсмена есть у РБК. В аппарате Титова РБК уточнили, что предложения были отправлены экспертам Совета по правам человека при президенте (СПЧ) — разработчикам проекта амнистии.

Ранее глава СПЧ Михаил Федотов сообщил, что подготовил два проекта амнистии по случаю 75-летия Победы. После обсуждения СПЧ выберет оптимальный проект и передаст доработанный вариант президенту. Он также отмечал, что в отличие от практики прошлых лет СПЧ не станет дополнять общеуголовную амнистию административной.

Кого предлагает отпустить бизнес-омбудсмен

  • Освободить от наказания впервые осужденных за умышленные преступления небольшой и средней тяжести:

а) ветеранов боевых действий и ликвидаторов аварии в Чернобыле;

б) награжденных госнаградами СССР или России;

в) несовершеннолетних, а также мужчин старше 55 лет и женщин старше 50 лет;

г) женщин, имеющих несовершеннолетних детей или детей-инвалидов, и беременных, одиноких мужчин, имеющих несовершеннолетних детей или детей-инвалидов.

  • Освободить впервые осужденных за экономические преступления небольшой и средней тяжести (некоторые виды мошенничества, растрату и злоупотребление полномочиями) индивидуальных предпринимателей и членов органа управления коммерческих организаций, совершивших преступления в рамках предпринимательской деятельности. 
  • Освободить впервые осужденных по предпринимательским статьям УК. Титов включает сюда 19 статей УК, в том числе различные виды незаконного предпринимательства.

  • Освободить осужденных за преступления в сфере экономики (21 и 22 глава УК) ненасильственного характера, которые отбыли срок, достаточный для применения УДО. То есть не менее одной трети срока, назначенного за преступление небольшой или средней тяжести, не менее половины срока за тяжкое преступление, не менее двух третей срока наказания — за особо тяжкое преступление, а также двух третей срока наказания для ранее условно-досрочно освобождавшихся.

  • Сократить на четверть неотбытую часть наказания для осужденных на срок свыше пяти лет за умышленные преступления в сфере экономики, совершенные без применения насилия.

  • Освободить от наказания условно осужденных и тех, кому неотбытая часть наказания заменена более мягким видом наказания или отбывание наказания отсрочено, а также осужденных к наказанию, не связанному с лишением свободы.

  • Прекратить уголовные дела о преступлениях, совершенных до начала действия амнистии, в отношении подозреваемых и обвиняемых по экономическим статьям в совершении преступлений небольшой и средней тяжести.

  • Прекратить уголовные дела в отношении подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений по неосторожности, за которые предусмотрено максимальное наказание, не превышающее пяти лет лишения свободы.

  • Прекратить уголовные дела в отношении подозреваемых и обвиняемых в преступлениях, за которые не предусмотрено наказание, связанное с лишением свободы.

Предыдущая крупная амнистия прошла в России в 2015 году, к 70-летию Победы. Тогда под амнистию попали более 220 тыс. человек, большая часть из которых были осуждены условно. «Очень важно, чтобы в перечень статей, на которые действие амнистии не распространяется, не включили экономические статьи», — заявил РБК Борис Титов. Он напоминает, что ряд тяжких экономических преступлений был исключен из амнистии к 70-летию Победы.

Автор: Владимир Дергачев
При участии: Дмитрий Алексеев
Теги: амнистия, Борис Титов, экономические преступления
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