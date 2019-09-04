Титов предложил амнистию для осужденных бизнесменов к юбилею Победы

Бизнес-омбудсмен представил предложения по амнистии к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Кроме осужденных за экономические преступления в списке Титова несовершеннолетние и лица старше 55 лет

Борис Титов (Фото: Станислав Красильников / ТАСС)

Уполномоченный при президенте по правам предпринимателей Борис Титов предложил свой вариант амнистии к 75-летнему юбилею Победы в Великой Отечественной войне. Копия предложений бизнес-омбудсмена есть у РБК. В аппарате Титова РБК уточнили, что предложения были отправлены экспертам Совета по правам человека при президенте (СПЧ) — разработчикам проекта амнистии.

Ранее глава СПЧ Михаил Федотов сообщил, что подготовил два проекта амнистии по случаю 75-летия Победы. После обсуждения СПЧ выберет оптимальный проект и передаст доработанный вариант президенту. Он также отмечал, что в отличие от практики прошлых лет СПЧ не станет дополнять общеуголовную амнистию административной.

Кого предлагает отпустить бизнес-омбудсмен

Освободить от наказания впервые осужденных за умышленные преступления небольшой и средней тяжести:

а) ветеранов боевых действий и ликвидаторов аварии в Чернобыле;