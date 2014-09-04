Российская Lamoda вошла в глобальную сеть онлайн-ретейлеров

Интернет-ретейлеры Lamoda (Россия и СНГ), Dafiti (Латинская Америка), Jabong (Индия), Namshi (Ближний Восток) и Zalora (Юго-Восточная Азия и Австралия) объединяются в единую глобальную компанию, говорится в пресс-релизе шведского инвестиционного холдинга Kinnevik.

Фото: company.lamoda.ru

Kinnevik сегодня объявил о заключении окончательного соглашения с Rocket Internet и другими соинвесторами об объединении пять ведущих предприятий электронной коммерции в Global Fashion Group (GFG).

Планируется, что новая сеть будет работать в 23 странах на 5 континентах, совокупный объем фэшн-рынка которых составляет €330 млрд, акцент будет сделан на развивающиеся рынки. В ассортимент группы войдут ведущие международные марки одежды и аксессуаров, специально подобранные для местных рынков, в частности, для Индии, Индонезии и Ближнего Востока.

GFG будет поддерживать несколько бизнес-моделей, включая полную инвентаризацию фирменных магазинов и торговых площадок с учетом возможностей местных рынков. Мобильная коммерция останется одним из основных направлений деятельности группы, в том числе она будет реализовываться за счет дальнейшего развития приложений для смартфонов.

По информации холдинга, по состоянию на 30 июня 2014 года клиентская база GFG насчитывала 4,6 млн человек, число сотрудников превышало 7 тыс. За первые шесть месяцев 2014 года веб-сайты группы посетили 355 млн уникальных пользователей, было обработано 8,4 млн заказов, суммарная выручка составила €436 млн. В 2013 году доходы GFG по МСФО составили €406 млн.

Lamoda — интернет-магазин одежды, обуви, аксессуаров, товаров для дома и косметики. Запущен в декабре 2010 года немецким инкубатором стартапов Rocket Internet, который также инвестировал в Mebelrama.ru, Zalando, eDarling и Groupon. Основатели Lamoda — Нильc Тонзен, Флориан Янсен, Буркхард Биндер и Доминик Пикер.

Анастасия Ляликова