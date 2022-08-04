Филиппенко оценил состояние после госпитализации из-за COVID-19

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 4 августа
EUR ЦБ: 61,12 (-0,14) Инвестиции, 03 авг, 15:57
Курс доллара на 4 августа
USD ЦБ: 60,24 (+0,08) Инвестиции, 03 авг, 15:57
Гедонизм и серотонин: почему ничего не делать тоже нужно уметь РБК и ГАЛС, 13:48
Брокер «Открытия» пожаловался в Минфин США на Credit Suisse Финансы, 13:47
Twitter вызвал в суд представителей Binance по делу против Илона Маска Крипто, 13:43
Минобороны России сообщило об учениях со стрельбой в Приднестровье Политика, 13:42
Болезни и психологические травмы: чем ребенку грозит развод родителей Pro, 13:35
Глава ЦИК заявила о планах Запада дискредитировать российские выборы Политика, 13:29
МВД объявило в розыск новосибирского депутата Пирогову Политика, 13:28
Без сборов, штрафов и овербуков: что может сервис для деловых поездок РБК и Smartway, 13:25
Новости, которые вас точно касаются
Самое актуальное о ценах, штрафах и кредитах — в одном письме каждый будний день.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Синхронистка Субботина выступила против мужчин в своем виде спорта Спорт, 13:23
В России увеличили компенсации на ремонт поврежденного при ЧС жилья Недвижимость, 13:18
Российская премьер-лига назвала лучших игрока и тренера июля Спорт, 13:16
Вратаря финского хоккейного клуба заставили заклеить флаг России на шлеме Спорт, 13:16
Большинство финнов выступили за отмену туристических виз россиянам Политика, 13:14
В Goldman Sachs спрогнозировали рост доходности китайских акций на 24% Инвестиции, 13:09
Пандемия коронавируса ,  

Филиппенко оценил состояние после госпитализации из-за COVID-19

Актер Александр Филиппенко оценил свое состояние после госпитализации из-за COVID-19
Три дня во время болезни коронавирусом были серьезными, однако сейчас состояние улучшилось, «буквально другое настроение», сказал Филиппенко. Он отметил, что во время «серьезных трех дней» заболевания был «как на другой планете»
Александр Филиппенко
Александр Филиппенко (Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»)

Актер театра и кино Александр Филиппенко госпитализирован в городскую клиническую больницу № 52 в Москве с положительным тестом на коронавирус, спустя три дня лечения состояние стало «намного лучше». Об этом сам актер сообщил РБК.

«Были серьезные три дня: в ночь с первого на второе, и второе, и третье. И совершенно правильно меня [режиссер Андрей] Кончаловский отправил, благодарность ему, в 52-ю больницу», — рассказал Филиппенко.

Он добавил, что уже несколько дней проходит курс лечения с капельницами, к этому дню появились «позитивные результаты», через два дня ожидаются окончательные результаты.

«Сегодня буквально другое настроение, а так как на другой планете был. <...> Мы на правильной дороге», — отметил актер.

По данным Telegram-канала Mash, врачи оценивают состояние актера как средней тяжести из-за проявлений коронавируса вместе с хроническими проблемами с сердцем: ишемической болезнью сердца, хронической сердечной недостаточностью и мерцательной аритмией. Компьютерная томография показала изменения в нижней доле левого легкого, что является начальным проявлением пневмонии, пишет канал.

Mash указывает, что актер привился от коронавируса в прошлом году.

Байден снова получил положительный результат теста на коронавирус
Политика
Джо Байден

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Lauren DeCicca / Getty Images Бизнесу разрешили получать займы в обмен на токены. Почему это важно
Статьи
Pro
Фото: Stephen Brashear / Getty Images «Игровая площадка для взрослых»: каково работать в Google — в 6 пунктах
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock В обход санкций: как надежно перевести деньги за рубеж или в Россию
Статьи
Pro
Фото: Matt Cardy / Getty Images «После 50/45/35 лет карьеры быть не может»: чего боятся топ-менеджеры
Статьи
Pro
Фото: Investors.luminartech Вундеркинд-миллиардер: как Остин Рассел заработал первый $1 млрд в 25 лет
Статьи
Pro
Фото: Waqas Sultan / Unsplash Жаркий пик: почему всем понадобилась недвижимость в ОАЭ
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Металлурги терпят убытки из-за санкций. Что ждет российские компании
Статьи
Pro
Фото: Scott Olson / Getty Images «Я просыпаюсь, пока мир спит»: зачем экс-глава Disney встает в 4.15 утра
Статьи

Филиппенко родился 2 сентября 1944 года, ему 77 лет. В 1967 году он окончил фа­куль­тет мо­леку­ляр­ной и хи­мичес­кой физики по спе­ци­аль­нос­ти «фи­зика быст­роп­ро­тека­ющих процес­сов» в Мос­ковс­ком фи­зико-тех­ни­чес­кий инс­ти­туте (МФТИ). После этого два года работал старшим инженером в Институте геохимии Академии наук СССР.

В 1964–1969 годах Филиппенко был актером и режиссером эстрадной студии МГУ, после чего в течение шести лет (1969–1975) служил в Те­ат­ре дра­мы и ко­медии на Та­ган­ке. В 1974 году он завершил обучение в театральном училище им. Б.В. Щукина, спустя год перешел в труппу Ака­деми­чес­ко­го те­ат­ра им. Ев­ге­ния Вахтанго­ва, где про­рабо­тал почти 20 лет, до 1994 года. В 1996 году он возглавил театр «Мо­но-Ду­эт-Трио» при Мос­концер­те.

Среди наиболее известных киноролей Филиппенко — «Убить дракона» (1988), «Трудно быть богом» (1989), он также снимался в сериалах «Хождение по мукам» (1980), «Бедная Настя» (2003–2004), «Мастер и Маргарита» (2005).

В 2000 году Филиппенко присвоили звание народного артиста России с формулировкой «за большие заслуги в области искусства».

Как меняется число госпитализаций с коронавирусом в Москве
Число госпитализированных и выявленных заболевших за сутки, данные взяты с осени 2021 года
Источник: московский оперштаб по борьбе с коронавирусом
Данные по Москве i

Авторы
Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов, Анастасия Серова Анастасия Серова
коронавирус Александр Филипенко Андрей Кончаловский
Материалы по теме
Глава РАО Васильева ушла на больничный из-за коронавируса
Общество
Число новых случаев COVID в Москве за сутки выросло почти в два раза
Общество
В России второй день подряд выявили более 6 тыс. заболевших коронавирусом
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter