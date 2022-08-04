Филиппенко оценил состояние после госпитализации из-за COVID-19

Три дня во время болезни коронавирусом были серьезными, однако сейчас состояние улучшилось, «буквально другое настроение», сказал Филиппенко. Он отметил, что во время «серьезных трех дней» заболевания был «как на другой планете»

Александр Филиппенко (Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»)

Актер театра и кино Александр Филиппенко госпитализирован в городскую клиническую больницу № 52 в Москве с положительным тестом на коронавирус, спустя три дня лечения состояние стало «намного лучше». Об этом сам актер сообщил РБК.

«Были серьезные три дня: в ночь с первого на второе, и второе, и третье. И совершенно правильно меня [режиссер Андрей] Кончаловский отправил, благодарность ему, в 52-ю больницу», — рассказал Филиппенко.

Он добавил, что уже несколько дней проходит курс лечения с капельницами, к этому дню появились «позитивные результаты», через два дня ожидаются окончательные результаты.

«Сегодня буквально другое настроение, а так как на другой планете был. <...> Мы на правильной дороге», — отметил актер.

По данным Telegram-канала Mash, врачи оценивают состояние актера как средней тяжести из-за проявлений коронавируса вместе с хроническими проблемами с сердцем: ишемической болезнью сердца, хронической сердечной недостаточностью и мерцательной аритмией. Компьютерная томография показала изменения в нижней доле левого легкого, что является начальным проявлением пневмонии, пишет канал.

Mash указывает, что актер привился от коронавируса в прошлом году.

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Филиппенко родился 2 сентября 1944 года, ему 77 лет. В 1967 году он окончил фа­куль­тет мо­леку­ляр­ной и хи­мичес­кой физики по спе­ци­аль­нос­ти «фи­зика быст­роп­ро­тека­ющих процес­сов» в Мос­ковс­ком фи­зико-тех­ни­чес­кий инс­ти­туте (МФТИ). После этого два года работал старшим инженером в Институте геохимии Академии наук СССР.

В 1964–1969 годах Филиппенко был актером и режиссером эстрадной студии МГУ, после чего в течение шести лет (1969–1975) служил в Те­ат­ре дра­мы и ко­медии на Та­ган­ке. В 1974 году он завершил обучение в театральном училище им. Б.В. Щукина, спустя год перешел в труппу Ака­деми­чес­ко­го те­ат­ра им. Ев­ге­ния Вахтанго­ва, где про­рабо­тал почти 20 лет, до 1994 года. В 1996 году он возглавил театр «Мо­но-Ду­эт-Трио» при Мос­концер­те.

Среди наиболее известных киноролей Филиппенко — «Убить дракона» (1988), «Трудно быть богом» (1989), он также снимался в сериалах «Хождение по мукам» (1980), «Бедная Настя» (2003–2004), «Мастер и Маргарита» (2005).

В 2000 году Филиппенко присвоили звание народного артиста России с формулировкой «за большие заслуги в области искусства».