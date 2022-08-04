Филиппенко оценил состояние после госпитализации из-за COVID-19
Актер театра и кино Александр Филиппенко госпитализирован в городскую клиническую больницу № 52 в Москве с положительным тестом на коронавирус, спустя три дня лечения состояние стало «намного лучше». Об этом сам актер сообщил РБК.
«Были серьезные три дня: в ночь с первого на второе, и второе, и третье. И совершенно правильно меня [режиссер Андрей] Кончаловский отправил, благодарность ему, в 52-ю больницу», — рассказал Филиппенко.
Он добавил, что уже несколько дней проходит курс лечения с капельницами, к этому дню появились «позитивные результаты», через два дня ожидаются окончательные результаты.
«Сегодня буквально другое настроение, а так как на другой планете был. <...> Мы на правильной дороге», — отметил актер.
По данным Telegram-канала Mash, врачи оценивают состояние актера как средней тяжести из-за проявлений коронавируса вместе с хроническими проблемами с сердцем: ишемической болезнью сердца, хронической сердечной недостаточностью и мерцательной аритмией. Компьютерная томография показала изменения в нижней доле левого легкого, что является начальным проявлением пневмонии, пишет канал.
Mash указывает, что актер привился от коронавируса в прошлом году.
Филиппенко родился 2 сентября 1944 года, ему 77 лет. В 1967 году он окончил факультет молекулярной и химической физики по специальности «физика быстропротекающих процессов» в Московском физико-технический институте (МФТИ). После этого два года работал старшим инженером в Институте геохимии Академии наук СССР.
В 1964–1969 годах Филиппенко был актером и режиссером эстрадной студии МГУ, после чего в течение шести лет (1969–1975) служил в Театре драмы и комедии на Таганке. В 1974 году он завершил обучение в театральном училище им. Б.В. Щукина, спустя год перешел в труппу Академического театра им. Евгения Вахтангова, где проработал почти 20 лет, до 1994 года. В 1996 году он возглавил театр «Моно-Дуэт-Трио» при Москонцерте.
Среди наиболее известных киноролей Филиппенко — «Убить дракона» (1988), «Трудно быть богом» (1989), он также снимался в сериалах «Хождение по мукам» (1980), «Бедная Настя» (2003–2004), «Мастер и Маргарита» (2005).
В 2000 году Филиппенко присвоили звание народного артиста России с формулировкой «за большие заслуги в области искусства».