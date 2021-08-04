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Facebook разработает способы анализа зашифрованных переписок в WhatsApp

Компания пообещала, что не будет читать личные сообщения пользователей, речь идет лишь об их анализе. Эксперты предполагают, что Facebook использует новые данные для настройки рекламы
Facebook FB $352,39 +0,49% Купить
Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press
Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press

Cоциальная сеть Facebook набирает команду специалистов для разработки способов анализа зашифрованных переписок в мессенджере WhatsApp. Об этом пишет The Information со ссылкой на Facebook.

По сообщению компании, в команду разработчиков, в том числе войдет ключевой сотрудник Microsoft. В Facebook уточнили, что фактическая расшифровка сообщений пользователей осуществляться не будет.

Вступили в силу меры в отношении несогласных с новой политикой WhatsApp
Технологии и медиа

Эксперты, опрошенные изданием, предположили, что полученные данные компания может использовать для настройки таргетированной рекламы.

Как отмечает The Information, Facebook относится к нескольким технологическим гигантам, включая Microsoft, Amazon и Google, которые исследуют новую область, известную как гомоморфное шифрование. Оно позволяет анализировать зашифрованные данные, сохраняя при этом конфиденциальность пользователей, в частности защищая их личную информацию от утечки рекламодателям.

Представитель Facebook в то же время предупредил The Information, что пока рано говорить об использовании гомоморфного шифрования в WhatsApp.

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Согласно новой политике конфиденциальности мессенджера, персональные данные пользователей WhatsApp предоставляются в распоряжение всех семейств приложений Facebook. С 15 мая в отношении пользователей, которые не согласились принять новую политику, действуют ограничительные меры. Им заблокировали доступ к чатам и звонкам, они могут только отвечать на входящие вызовы и сообщения.

Глава мессенджера Уилл Кэткарт поясняла, что благодаря технологии сквозного шифрования ни WhatsApp, ни владеющий им Facebook не могут просматривать личные переписки своих пользователей и их звонки.

Автор
Анна Громова Анна Громова
Facebook тайна переписки интернет-реклама новые технологии WhatsApp
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