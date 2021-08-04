Facebook разработает способы анализа зашифрованных переписок в WhatsApp

Компания пообещала, что не будет читать личные сообщения пользователей, речь идет лишь об их анализе. Эксперты предполагают, что Facebook использует новые данные для настройки рекламы

Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press

Cоциальная сеть Facebook набирает команду специалистов для разработки способов анализа зашифрованных переписок в мессенджере WhatsApp. Об этом пишет The Information со ссылкой на Facebook.

По сообщению компании, в команду разработчиков, в том числе войдет ключевой сотрудник Microsoft. В Facebook уточнили, что фактическая расшифровка сообщений пользователей осуществляться не будет.

Эксперты, опрошенные изданием, предположили, что полученные данные компания может использовать для настройки таргетированной рекламы.

Как отмечает The Information, Facebook относится к нескольким технологическим гигантам, включая Microsoft, Amazon и Google, которые исследуют новую область, известную как гомоморфное шифрование. Оно позволяет анализировать зашифрованные данные, сохраняя при этом конфиденциальность пользователей, в частности защищая их личную информацию от утечки рекламодателям.