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Трутнев назвал ошибкой строительство крупнейшего экспоцентра на Кавказе

Крупнейший на Северном Кавказе выставочный центр в Минеральных Водах строился семь лет и открылся только в конце прошлого года, стоимость проекта оценивалась в несколько миллиардов рублей
Выставочный центр «МинводыЭКСПО»
Выставочный центр «МинводыЭКСПО» (Фото: Елена Афонина / ТАСС)

Вице-премьер Юрий Трутнев назвал ошибкой строительство в Минеральных Водах выставочного центра «МинводыЭКСПО», передает «РИА Новости». По его словам, пока что он генерирует только убытки.

Свою оценку итогам строительства комплекса Трутнев дал во время визита в Минеральные Воды, в ходе которого он посетил выставочный центр. «Честно хочу сказать, особого энтузиазма увиденное не вызывает: центр пока используется неэффективно, генерирует убытки. Боюсь, что с решением о строительстве именно такого по профилю центра и его месте была совершена ошибка», — заявил вице-премьер.

Трутнев предложил найти правильный выход из сложившейся ситуации в течение ближайших месяцев. «Надеюсь, что мы в течение полугода придумаем, как эту проблему решить для того, чтобы центр приносил пользу, поскольку само по себе сооружение большое и может внести немалый вклад в жизнь окружающих людей», — отметил он.

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Юрий Трутнев

Выставочный центр «МинводыЭКСПО» был открыт в Минеральных Водах в декабре 2019 года. Это крупнейший комплекс подобного рода на Северном Кавказе. Здание построено в 4 км от города, на 357 км федеральной трассы «Кавказ». В церемонии открытия принимал участие Виталий Мутко, занимавший на тот момент пост вице-премьера, и глава Минкавказа Сергей Чеботарев. Проект строительства центра был внесен в перечень приоритетных инвестиционных проектов Ставропольского края. В качестве якорного проекта его включили в подпрограмму «Развитие особо охраняемого эколого-курортного региона Российской Федерации — Кавказские Минеральные Воды» государственной программы РФ «Развитие Северо-Кавказского федерального округа».

В описании на сайте центра говорится, что проводимые в нем мероприятия «станут важнейшим инструментом стимулирования деловой активности региона, укрепления межрегионального и международного сотрудничества... поддержки благоприятного имиджа республик СКФО и края в целом». Общая площадь центра, составляет 33 тыс. кв. м, из них почти 10 тыс. кв. м занимает выставочный зал. Он рассчитан на 5 тыс. посетителей.

Инициатором проекта и его основным инвестором является «Корпорация развития Северного Кавказа» (АО «КРСК»), принадлежащая государству и находящаяся под управлением Минэкономразвития. Корпорация была создана в 2010 году. После ввода «МинводыЭКСПО» в эксплуатацию, развитием объекта занялась управляющая компания ООО «МВЦ 2012» — «дочка» корпорации.

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Строительство центра велось с перерывами семь лет, с 2012 года. Изначально КРСК сообщала, что ввести здание в эксплуатацию планируется в феврале 2014 года. К концу 2014 года здание было достроено, однако работать объект так и не начал. Работы в нем были остановлены, контракты с техническим заказчиком и генеральным подрядчиком были расторгнуты, после чего КРСК начала с ними судебное разбирательство. На тот момент готовность комплекса оценивалась в 95%. «Были выявлены критические несоответствия между проектной, рабочей и исполнительной документацией, а также некачественно выполненные объемы работ, установлены завышения оплаченных объемов работ», — объясняли в КРСК.

В декабре 2017 года на работу корпорации и в частности на проект выставочного центра обратила внимание Генпрокуратура. В ведомстве указали на то, что работы над проектом не ведутся уже три года, при этом стоимость работ на объекте незаконно завышена на 2,4 млрд руб. После этого КРСК начала внутреннюю проверку.

На старте проекта размер инвестиций в него оценивался в 4,566 млрд руб., из которых порядка 3 млрд составили средства корпорации. Как передавал в ТАСС, в 2018 году КРСК представила проект завершения строительства «МинводыЭКСПО» в размере 699,78 млн руб. Финансирование достройки проекта велось за счет бюджетных средств, из денег, которые корпорации предоставлялись по соглашению с Министерством по делам Северного Кавказа.

РБК направил запрос в Корпорацию развития Северного Кавказа и в правительство Ставропольского края.

Автор: Георгий Тадтаев
При участии: Любовь Порываева
Теги: Минеральные Воды, Юрий Трутнев
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