Трутнев назвал ошибкой строительство крупнейшего экспоцентра на Кавказе

Крупнейший на Северном Кавказе выставочный центр в Минеральных Водах строился семь лет и открылся только в конце прошлого года, стоимость проекта оценивалась в несколько миллиардов рублей

Выставочный центр «МинводыЭКСПО» (Фото: Елена Афонина / ТАСС)

Вице-премьер Юрий Трутнев назвал ошибкой строительство в Минеральных Водах выставочного центра «МинводыЭКСПО», передает «РИА Новости». По его словам, пока что он генерирует только убытки.

Свою оценку итогам строительства комплекса Трутнев дал во время визита в Минеральные Воды, в ходе которого он посетил выставочный центр. «Честно хочу сказать, особого энтузиазма увиденное не вызывает: центр пока используется неэффективно, генерирует убытки. Боюсь, что с решением о строительстве именно такого по профилю центра и его месте была совершена ошибка», — заявил вице-премьер.

Трутнев предложил найти правильный выход из сложившейся ситуации в течение ближайших месяцев. «Надеюсь, что мы в течение полугода придумаем, как эту проблему решить для того, чтобы центр приносил пользу, поскольку само по себе сооружение большое и может внести немалый вклад в жизнь окружающих людей», — отметил он.

Выставочный центр «МинводыЭКСПО» был открыт в Минеральных Водах в декабре 2019 года. Это крупнейший комплекс подобного рода на Северном Кавказе. Здание построено в 4 км от города, на 357 км федеральной трассы «Кавказ». В церемонии открытия принимал участие Виталий Мутко, занимавший на тот момент пост вице-премьера, и глава Минкавказа Сергей Чеботарев. Проект строительства центра был внесен в перечень приоритетных инвестиционных проектов Ставропольского края. В качестве якорного проекта его включили в подпрограмму «Развитие особо охраняемого эколого-курортного региона Российской Федерации — Кавказские Минеральные Воды» государственной программы РФ «Развитие Северо-Кавказского федерального округа».