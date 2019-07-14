В аэропорту болгарского Бургаса застряла группа российских туристов

Работа аэропорта города Бургаса в Болгарии частично остановлена из-за проливных дождей. Отменено или задержано множество рейсов, в том числе полеты в Россию, сообщает TV Nova и Plovdiv24.bg.

По данным изданий, самолет авиакомпании Bulgaria Air должен был вылететь 13 июля в 19:46 в Санкт-Петербург. Российские туристы провели ночь в аэропорту и только в 6:00 были размещены в отелях.

Причиной задержки в аэропорту СМИ назвали технические проблемы с лайнером. Уточняется, что из-за плохой погоды с 08:40 до 10:00 14 июля семь самолетов, которые должны были сесть в Бургасе, перенаправили в аэропорт Варны.

Как пишет 78.ru, изначально авиакомпания Bulgaria Air заявила о задержке рейса в четыре часа. Вылет должен был состояться, пассажиров пустили в самолет. «Когда приехали в аэропорт в 17:15, увидели, что рейс задержан до 21:30, потом до 22:00, потом до 22:30. С чем это связано, никто не говорил», — рассказал один из пассажиров.

В пресс-службе Bulgaria Air пояснили, что пассажиры отмененных рейсов FB619 и FB620 между Бургасом и Санкт-Петербургом будут отправлены к месту назначения по другим маршрутам рейсами других авиакомпаний. Точных сведений о том, когда это может произойти, на сайте перевозчика нет.