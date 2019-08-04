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Умер режиссер-документалист Донн Аллан Пеннебейкер
Многие фильмы Пеннебейкера были посвящены известным музыкантам. Он снимал Боба Дилана, Дэвида Боуи и Depeche Mode. В 2013 году он получил «Оскар» за выдающиеся заслуги в кинематографе
Фото: Fred Prouser / Reuters

Американский режиссер-документалист, обладатель премии «Оскар», Донн Аллан Пеннебейкер умер в возрасте 94 лет, сообщил его сын Фрейзер, передает агентство AP.

Режиссер скончался по естественным причинам в своем доме в Лонг-Айленде.

Пеннебейкер родился в 1925году в Эванстоне (штат Иллинойс), его отцом был рекламный фотограф. Во время Второй мировой войны он служил в морской пехоте, а после учился на инженера в Йельском университете.

Свою карьеру в кино он начал в 1950 годах, одной из первых его работ стала картина «Первичный» о соперничестве между Джоном Кеннеди и Хьюбертом Хамфри за место кандидата в президенты США от Демократической партии. Впоследствии Пеннебейкер снял еще несколько фильмов о Кеннеди.

В 1960 годах режиссеру предложили снять фильм о туре Боба Дилана по Великобритании, результатом стала картина »Don’t Look Back», получившая теплые отзывы критиков. Дилан стал одним из первых музыкантов, документальное кино о которых снимал Пеннебейкер — в дальнейшем он работал с Дэвидом Боуи («Ziggy Stardust and the Spiders from Mars», 1973), Джими Хендриксом («Jimi Plays Monterey», 1986), Depeche Mode («101», 1989) и рядом других артистов.

Вместе со своей супругой, Крис Хегедус, Пеннебейкер снял фильм «Военная комната», рассказывающий о предвыборной кампании Билла Клинтона в 1992 году. Картина была номинирована на «Оскар» как лучший документальный фильм, но не получила статуэтку от Академии. тем не мнее аналогичную награду Пеннебейкеру присудил Национальный совет кинокритиков США. «Оскар» же режиссер получил в 2013 году, за «выдающиеся заслуги в кинематографе».

Автор: Константин Нагаев
Теги: режиссер
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