Умер режиссер-документалист Донн Аллан Пеннебейкер

Многие фильмы Пеннебейкера были посвящены известным музыкантам. Он снимал Боба Дилана, Дэвида Боуи и Depeche Mode. В 2013 году он получил «Оскар» за выдающиеся заслуги в кинематографе

Фото: Fred Prouser / Reuters

Американский режиссер-документалист, обладатель премии «Оскар», Донн Аллан Пеннебейкер умер в возрасте 94 лет, сообщил его сын Фрейзер, передает агентство AP.

Режиссер скончался по естественным причинам в своем доме в Лонг-Айленде.

Пеннебейкер родился в 1925году в Эванстоне (штат Иллинойс), его отцом был рекламный фотограф. Во время Второй мировой войны он служил в морской пехоте, а после учился на инженера в Йельском университете.

Свою карьеру в кино он начал в 1950 годах, одной из первых его работ стала картина «Первичный» о соперничестве между Джоном Кеннеди и Хьюбертом Хамфри за место кандидата в президенты США от Демократической партии. Впоследствии Пеннебейкер снял еще несколько фильмов о Кеннеди.

В 1960 годах режиссеру предложили снять фильм о туре Боба Дилана по Великобритании, результатом стала картина »Don’t Look Back», получившая теплые отзывы критиков. Дилан стал одним из первых музыкантов, документальное кино о которых снимал Пеннебейкер — в дальнейшем он работал с Дэвидом Боуи («Ziggy Stardust and the Spiders from Mars», 1973), Джими Хендриксом («Jimi Plays Monterey», 1986), Depeche Mode («101», 1989) и рядом других артистов.