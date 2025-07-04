 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Нидерланды лишили гражданства родившегося в СССР нобелевского лауреата

Родившегося в СССР нобелевского лауреата Гейма лишили гражданства Нидерландов
Андрея Гейма лишили гражданства Нидерландов, которое он получил в 1990-е годы после того, как покинул СССР, пишет NYT. В 2010-м он и Константин Новоселов получили Нобелевскую премию по физике за создание графена
Андрей Гейм
Андрей Гейм (Фото: ТАСС)

Лауреата Нобелевской премии по физике Андрея Гейма лишили гражданства Нидерландов, пишет The New York Times (NYT) со ссылкой на письмо ученого.

«Лично я считаю себя нидерландско-британским лауреатом Нобелевской премии (именно в таком порядке), — написал он. — История и время, которое я провел в Нидерландах, работая там, очень дороги моему сердцу».

Гейм рассказал NYT, что ему сообщили о том, что он больше не является гражданином Нидерландов и должен сдать свой паспорт в голландском посольстве в Лондоне, «иначе грозят последствия со стороны Интерпола». Он назвал это решение «печальным и странным».

Ученый родился в 1958 году в Сочи, окончил школу в Нальчике с золотой медалью и МФТИ с отличием. В 1987 году он стал кандидатом физико-технических наук, а в 1990-м получил стипендию Английского королевского общества и уехал из СССР. По данным NYT, в тот же период он стал гражданином Нидерландов. Гейм работал в университетах в Великобритании, Германии, Нидерландах, Дании и Швейцарии.

В 2010 году Гейм вместе с другим ученым Константином Новоселовым получили Нобелевскую премию за создание графена (тончайшего и прочного материала) Он может быть использован для производства сенсорных экранов, световых панелей и, вероятно, солнечных элементов, отмечали в Нобелевском комитете.

Королева Великобритании Елизавета II пожаловала физиков в рыцари-бакалавры за научные заслуги. Для того, чтобы Гейм также получил право прибавлять к своему имени «сэр», ему пришлось получить британское подданство. Однако, как отмечает NYT, Нидерланды строго ограничивают двойное гражданство — его добровольное получение может привести к потере голландского паспорта, что и произошло в случае с Геймом.

Нобелевский лауреат посоветовал молодежи не спешить в айтишники
Общество
Кристофер Писсаридес
«Я сделал это, чтобы получить рыцарское звание в Великобритании и официально именоваться сэром Андре, что престижно в Соединенном Королевстве, — сказал он. — Я сделал это только ради того, чтобы получить британское рыцарское звание».

 В ЕС двойное гражданство распространено, вместе с тем европейцы могут свободно переезжать из одной страны в другую без необходимости получать новый правовой статус. Великобритания официально вышла из Евросоюза в 2020 году.

«Я бы, наверное, отказался от рыцарского звания, если бы знал, какие последствия это будет иметь для моего голландского гражданства, но это было до Brexit, и тогда никто не сообщил мне о возможных последствиях», — сказал Гейм, добавив, что его «выгнали из страны как бесполезного человека».

Гейм также является членом-корреспондентом Королевской академии наук и искусств Нидерландов и иностранным членом НАН США.

Читайте РБК в Telegram.

Меркель рассказала, как Трамп отказался пожать ей руку

Трамп: на территории Белого дома пройдёт бой UFC

Доходность перевозчиков угля упала в разы. Подробности

Президент Перу удвоила свою зарплату

«Большой, красивый законопроект» Трампа может обойтись Tesla в миллиарды

ВОЗ призвала весь мир повысить цены на алкоголь, сигареты и сладкое

В 10 мегаполисах цена жилья с учетом ипотеки превысила ₽1 млн за «квадрат»

Самвел Карапетян подал в суд на депутатов парламента Армении

Вице-президент «Транснефти» погиб в Москве

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Нидерланды СССР Великобритания нобелевский лауреат Андрей Гейм гражданство
Материалы по теме
Нобелевский лауреат возглавил временное правительство Бангладеш
Политика
Нобелевский лауреат посоветовал молодежи не спешить в айтишники
Общество
Нобелевский лауреат спрогнозировал эпоху застоя в Китае
Экономика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 4 июля
EUR ЦБ: 93,13 (+0,45) Инвестиции, 03 июл, 19:34 Курс доллара на 4 июля
USD ЦБ: 78,78 (+0,13) Инвестиции, 03 июл, 19:34
Vk ответил на сообщения о возможной отмене Vk fest из-за наводнения Технологии и медиа, 16:01
Кадыров обратился к недоброжелателям из-за слухов о смерти Политика, 16:00
Венецианский кинофестиваль откроется фильмом Паоло Соррентино Life, 15:59
В Петербурге пять человек пострадали из-за сильного ветра и ливня Общество, 15:49
Нидерланды лишили гражданства родившегося в СССР нобелевского лауреата Общество, 15:40
Клишас согласился с критикой «хайпового законопроекта» об алкоголе Политика, 15:34
Впервые в истории Уимблдона в 1/8 финала вышла лаки-лузер Спорт, 15:33
Как располагать к себе людей
Интенсив о харизме
Узнать больше
Аэропорт Калуги приостановил прием и выпуск рейсов Политика, 15:31
Как в Чехии встали поезда метро и трамваи из-за блэкаута Общество, 15:29
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 15:25
Минэнерго составило реестр майнинг-оборудования. Для чего это нужно Крипто, 15:21
Павлюченкова победила бывшую первую ракетку мира на Уимблдоне Спорт, 15:18
У экс-министра обороны Украины прошли обыски по делу о закупках для ВСУ Политика, 15:14
Ночная атака БПЛА на Ростовскую область привела к повреждению 32 объектов Политика, 15:12