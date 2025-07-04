Нидерланды лишили гражданства родившегося в СССР нобелевского лауреата

Андрея Гейма лишили гражданства Нидерландов, которое он получил в 1990-е годы после того, как покинул СССР, пишет NYT. В 2010-м он и Константин Новоселов получили Нобелевскую премию по физике за создание графена

Андрей Гейм (Фото: ТАСС)

Лауреата Нобелевской премии по физике Андрея Гейма лишили гражданства Нидерландов, пишет The New York Times (NYT) со ссылкой на письмо ученого.

«Лично я считаю себя нидерландско-британским лауреатом Нобелевской премии (именно в таком порядке), — написал он. — История и время, которое я провел в Нидерландах, работая там, очень дороги моему сердцу».

Гейм рассказал NYT, что ему сообщили о том, что он больше не является гражданином Нидерландов и должен сдать свой паспорт в голландском посольстве в Лондоне, «иначе грозят последствия со стороны Интерпола». Он назвал это решение «печальным и странным».

Ученый родился в 1958 году в Сочи, окончил школу в Нальчике с золотой медалью и МФТИ с отличием. В 1987 году он стал кандидатом физико-технических наук, а в 1990-м получил стипендию Английского королевского общества и уехал из СССР. По данным NYT, в тот же период он стал гражданином Нидерландов. Гейм работал в университетах в Великобритании, Германии, Нидерландах, Дании и Швейцарии.

В 2010 году Гейм вместе с другим ученым Константином Новоселовым получили Нобелевскую премию за создание графена (тончайшего и прочного материала) Он может быть использован для производства сенсорных экранов, световых панелей и, вероятно, солнечных элементов, отмечали в Нобелевском комитете.

Королева Великобритании Елизавета II пожаловала физиков в рыцари-бакалавры за научные заслуги. Для того, чтобы Гейм также получил право прибавлять к своему имени «сэр», ему пришлось получить британское подданство. Однако, как отмечает NYT, Нидерланды строго ограничивают двойное гражданство — его добровольное получение может привести к потере голландского паспорта, что и произошло в случае с Геймом.

«Я сделал это, чтобы получить рыцарское звание в Великобритании и официально именоваться сэром Андре, что престижно в Соединенном Королевстве, — сказал он. — Я сделал это только ради того, чтобы получить британское рыцарское звание».

В ЕС двойное гражданство распространено, вместе с тем европейцы могут свободно переезжать из одной страны в другую без необходимости получать новый правовой статус. Великобритания официально вышла из Евросоюза в 2020 году.

«Я бы, наверное, отказался от рыцарского звания, если бы знал, какие последствия это будет иметь для моего голландского гражданства, но это было до Brexit, и тогда никто не сообщил мне о возможных последствиях», — сказал Гейм, добавив, что его «выгнали из страны как бесполезного человека».

Гейм также является членом-корреспондентом Королевской академии наук и искусств Нидерландов и иностранным членом НАН США.