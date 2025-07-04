«Рвалася к морю против бури»: в Петербурге началось наводнение
В Петербурге идет наводнение — с внешней стороны защитных сооружений уровень воды там поднялся выше 180 см. На кадрах, которые публикует Дамба Петербурга, видно, как с внешней стороны дамбы плещутся волны.
При этом в самом Петербурге, с внутренней стороны дамбы, уровень воды ниже.
Синоптики ранее прогнозировали первое за 160 лет июльское наводнение в городе. Утром 4 июля начал усиливаться западный ветер в городе до 20–25 м/с. Это создало нагонную волну, которая двинулась по Финскому заливу в сторону Петербурга.
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