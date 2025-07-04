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Уровень воды у дамбы в Петербурге поднялся выше 180 см

Уровень воды у дамбы в Петербурге поднялся выше 180 см
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Во внешней части Финского залива в Санкт-Петербурге уровень воды превысил 180 см, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем телеграм-канале.

В пределах самого города показатели ниже — на гидрологическом посту «Горный институт» уровень воды составляет 105 см, а на посту «Обуховский завод» — 138 см.

Дирекция комплекса защитных сооружений Санкт-Петербурга от наводнений сообщила о том, что дамба закрыта.

В Петербурге спрогнозировали первое за 160 лет июльское наводнение
Общество
Фото:Алексей Даничев / РИА Новости

Ранее в Петербурге спрогнозировали первое за 160 лет июльское наводнение. Синоптики предупредили, что его стоит ожидать 4 июля.

«За всю историю Санкт-Петербурга в июле было всего одно наводнение 12 июля 1865 года. После этого 160 лет не складывалось условий в городе для наводнения. И вот теперь первая большая вероятность наводнения за такой длительный промежуток времени», — отметил он.

Западный ветер начнет усиливаться утром 4 июля, порывы в акватории Финского залива составят до 20–25 м/с, что создаст нагон воды к Петербургу. В самом городе ветер будет сильный в порывах — до 20 м/с.

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Александра Озерова
Санкт-Петербург дамба наводнение прогноз
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