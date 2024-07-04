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Общество ,  
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Минздрав предложил установить предельный срок для «отсроченных» рецептов

Если в аптеке нет препарата, указанного в рецепте, срок его выдачи составит не более десяти рабочих дней с момента истечения срока рецепта, а по рецепту с пометкой «срочно» — три
Фото: Антон Вергун / ТАСС
Фото: Антон Вергун / ТАСС

Минздрав предлагает установить предельный срок выдачи льготных лекарств по рецептам в десять дней, следует из проекта приказа ведомства, опубликованного на regulation.gov.ru.

Как говорится в пояснительной записке, сейчас «рецепты, находящиеся на отсроченном обслуживании, заканчивают свое действие в период нахождения
‎на отсроченном обслуживании, и пациенту приходится повторно обращаться ‎в медицинскую организацию за рецептом на лекарственный препарат, что вызывает недовольство и большое количество обращений граждан в адрес Министерства здравоохранения Российской Федерации и органов власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья».

Согласно проекту, если в аптеке нет препарата, указанного в рецепте, срок его выдачи при оказании медицинской помощи не должен превышать десяти рабочих дней с момента истечения срока рецепта. По рецепту с пометкой cito («срочно») лекарство обязаны будут отпустить «в срок, не превышающий трех рабочих дней с момента окончания срока действия рецепта». Рецепт возвращается пациенту или его законному представителю с отметкой на обратной стороне «Рецепт принят на обслуживание» с указанием даты и номера записи в журнале учета рецептов, находящихся на обслуживании. О поступлении нужного препарата пациента должны уведомить в течение одного рабочего дня по телефону или СМС.

После подписания приказ вступит в силу с 1 марта 2025 года и будет действовать до 1 марта 2028-го.

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Фото:Leon Neal / Getty Images

В июле прошлого года «Российская газета» писала, что Всероссийский союз пациентов (ВСП) обратился в Минздрав с просьбой установить предельный срок для «отсроченных» рецептов, по которым льготники получают бесплатные лекарства: фиксировать день обращения в аптеку и установить максимальный срок выдачи препарата, если его не было в наличии. «К нам на горячую линию продолжают поступать обращения от граждан: аптеки не всегда имеют в наличии необходимый препарат, но отказываются фиксировать «отсроченные» рецепты», — пояснял изданию сопредседатель ВСП Ян Власов.

В аптеках объясняли это отменой с 1 сентября 2022 года пункта 12 приказа Минздрава № 1093н, который обязывал работников ставить на учет рецепты, по которым не смогли выдать лекарства из-за их отсутствия в аптеке.

Помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов сообил, что «концептуально предложения поддерживаются». «В настоящее время данные предложения по совершенствованию лекарственного обеспечения относительно предложенных сроков обслуживания рецептов, а также введения формы журнала их учета прорабатываются», — заявил он.

Пресс-служба Минздрава так прокомментировала нынешнюю инициативу: «Проект документа разработан в связи с обращениями пациентского сообщества и решением Совета общественных организаций по защите прав пациентов при министерстве. Он направлен на повышение роста удовлетворенности пациентов, эффективности их обеспечения льготными лекарственными препаратами».

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Теги
Елена Чернышова
Минздрав рецепт аптеки льготники отсрочка
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