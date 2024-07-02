ФАС приостановила закупку Минздравом российского дженерика против ВИЧ

ФАС приостановила закупку Минздравом препарата от ВИЧ из-за жалобы на проведенный аукцион британской GSK, выяснил «Коммерсантъ». По данным газеты, победившая в аукционе БСС планировала закупить дженерик, а не оригинальный препарат

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Дистрибьюторское подразделение британской фармацевтической компании GSK (GlaxoSmithKline Trading) подало жалобу в ФАС на аукцион на федеральную закупку препарата против ВИЧ долутегравир (выпускается под торговой маркой «Тивикай») с начальной ценой 1,86 млрд руб., выяснил «Коммерсантъ».

По данным газеты, по итогам торгов впервые победителем, предложив на 20 млн руб. меньше, стала российская компания БСС, а не GlaxoSmithKline. Из-за жалобы подписание контракта между БСС и подконтрольным Минздраву ФКУ «Федеральный центр планирования и организации лекобеспечения граждан» приостановлено.

В жалобе GlaxoSmithKline сказано, что только «дочка» GSK уполномочена поставлять свой оригинальный препарат «Тивикай», защищенный патентом ЕАЭС до 2029 года. В GSK также отметили, что БСС не обращалась в «ГлаксоСмитКляйн Трейдинг» с предложением закупать оригинальное средство по госконтракту. В компании полагают, что БСС вызвалась поставить в рамках гостендера дженерик (лекарственный препарат, в основе которого то же количество и качество активного вещества, что и в оригинальном средстве).

По данным СПАРК, основанное в 1996 году ООО «БСС» закончило 2023 год с чистой прибылью 1,1 млрд руб. при выручке 57 млрд. руб. Среди активов компании — 15 лицензий и 22 товарных знака (еще восемь в стадии заявок). Всего БСС приняла участие в заключении 3,5 тыс. контрактов на общую сумму 17,3 млрд руб. У компании 27 филиалов и представительств, ее генеральный директор — белорус Александр Карачун.

На долутегравир, по данным экспертной группы «Здравресурс», в прошлом году приходилась наибольшая доля бюджетных закупок среди всех антиретровирусных средств — 33%, или 10,34 млрд руб. Как отмечает «Коммерсантъ», свои аналоги долутегравира с конца года зарегистрировали два российских производителя — «Р-Фарм» и «Промомед», зарегистрировав и предельную цену на них на уровне 4,1 тыс. руб., что на 26% меньше оригинального препарата.

По словам двух источников газеты, БСС собиралась поставить Минздраву дженерик от «Промомеда». В пресс-службе компании не ответили на вопрос о договоренностях с БСС, но сообщили, что «обладают нужными мощностями для удовлетворения потребностей страны в препарате» и соблюдают действующее законодательство, в том числе об интеллектуальной собственности. В «Р-Фарме» заявили, что у них нет договоренностей с БСС о поставке своего аналога долутегравира.

Кроме того, GlaxoSmithKline в жалобе указывает на неверное, по ее мнению, формирование начальной стоимости контракта. По объявленной цене компания соглашалась поставить долутегравир только по долгосрочному контракту — на 1,5 года, тогда как проведенная закупка рассчитана на поставку до 1 декабря 2024-го, рассказали в GSK. Как полагают в компании, низкая цена и спровоцировала участие поставщиков дженериков в аукционе.

Эксперт Всероссийского союза пациентов Алексей Федоров в разговоре с «Коммерсантом» напомнил, что у ФАС нет полномочий по контролю начальной цены контракта, вне компетенций службы и обстоятельство, связанное с наличием интеллектуальных прав на оригинальный препарат. В случае же если такой контракт будет заключен, проблема может возникнуть на этапе исполнения, полагает он. По словам Федорова, в типовом контракте предусмотрено, что поставщик гарантирует, что в период срока годности товара не нарушаются исключительные права третьих лиц на результаты интеллектуальной деятельности. В противном случае он обязан будет возместить все расходы заказчика из-за нарушения прав третьих лиц.

РБК направил запросы в ФАС, в компании GSK и БСС.

По данным Росстата, по итогам 2023 года готовых лекарственных препаратов в России было выпущено на 651 млрд руб., что на 7,2% больше, чем в 2022-м. Производители, в частности, расширили ассортимент международных непатентованных наименований (МНН) на 45 единиц, до 1483. В целом на аптечном рынке России растет доля дженериков как отечественного, так и импортного производства. По итогам прошлого года она увеличилась на 2,3 п.п. в рублях и 0,6 п.п. в упаковках по сравнению с 2022-м, по данным маркетингового агентства DSM Group: в стоимостном выражении доля дженериков на рынке достигает 70,9%, в натуральном эквиваленте — 86,9%.

В целом доля российских лекарств на фармацевтическом рынке выросла на 2% с 2014 года и составила 63% по итогам 2023-го, отчитывался Минпромторг. Как в феврале объясняла замминистра промышленности и торговли Екатерина Приезжева, производство лекарственных препаратов появилось во всех федеральных округах России. Прирост же объема в нем с 2008 года составил 406% в денежном выражении.