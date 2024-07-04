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Краснов поручил прокурорам проверить бани и столовые

Прокурорские проверки также коснутся ателье, парикмахерских и химчисток. Прокурорам предстоит оценить «доступность востребованных у населения услуг» и цены на них
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

На фоне поступающих обращений о недоступности отдельных социально-бытовых услуг генеральный прокурор России Игорь Краснов поручил провести проверки соблюдения прав граждан в сфере бытового обслуживания, сообщила пресс-служба Генпрокуратуры.

Особое внимание при проверке будет уделено муниципальным предприятиям и учреждениям, которые эксплуатируют общественные бани, так как жители, особенно небольших населенных пунктов, не удовлетворены высокой стоимостью посещения и качеством предоставляемых услуг.

Прокурорам поручили дать оценку доступности услуг и обоснованности установления цен на них.

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Игорь Краснов

Надзорные мероприятия также коснутся ателье, парикмахерских, химчисток, столовых и иных организаций. Проверку будут проводить по вопросам исполнения законодательства о защите конкуренции, пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологическом благополучии населения и антитеррористической защищенности.

«По их итогам будут приняты исчерпывающие меры реагирования», — отметили в Генпрокуратуре.

В конце июня Краснов поручил прокурорам проверить соблюдение трудовых прав машинистов эксплуатационных локомотивных депо и их помощников при привлечении на сверхурочную работу. Генпрокурор предложил провести встречи сотрудников прокуратуры с участием железнодорожных рабочих и профсоюзов.

«Может, еще какие-то права нарушаются, надо встретиться, поговорить: [о том, как соблюдаются] условия труда, техника безопасности», — пояснил он. Краснов заявил, что нарушения в этих сферах не только ущемляют трудовые права работников, но и создают реальную угрозу безопасности движения железнодорожного транспорта.

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Георгий Смирнов
Игорь Краснов Генпрокуратура баня
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